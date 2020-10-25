У низці областей України інтерв'юерами президентського опитування є діти та неповнолітні. Крім цього, громадські організації повідомляють про численні порушення під час проведення всеукраїнського опитування.

До прикладу, на Рівненщині людей опитує неповнолітній хлопець Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила нардепка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

Важливо Всеукраїнське опитування Зеленського: які порушення виникли біля дільниць

За її словами інцидент трапився у місті Коростопіль Рівненської області. Інтерв'юером опитування Зеленського став 14-річний хлопець.

Я публічно звертаюся до омбудсмена Людмили Денисової, дитячого омбудсмена Миколи Кулеби негайно дати цьому правову оцінку. Зрозуміло, що діти пішли працювати за 1 000 гривень не від хорошого життя, не від "закінчення епохи бідності". Але це ще огидніше, ніж передвиборча гречка пенсіонерам,

– зазначила вона.



На Рівненщині людей опитує 14-річний хлопець / Фото з фейсбука Ірини Геращенко

Також Геращенко опублікувала новину про ще одного хлопця, якому немає 18. Відомо, що Віталій – студент та представник партії "слуг". Неповнолітній хлопець не дотримувався заходів безпеки під час карантину.

Він пояснив, що свою маску віддав бабусі, а потім забере, як вона проголосує, а його рукавички погризла собака.

Раніше київська журналістка Яна Супоровська у твіттері заявила, що на одній з виборчих дільниць опитування президента проводять 16-річні дівчата. Після тривалих вмовлянь вони пішли додому.

Ну що, на нашій дільниці діти проводять опитування президента. Їм нема 18!

Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у інстаграмі замовили pic.twitter.com/gsCX8SjiQs — Яна Супоровська (@YanaSuporovska) October 25, 2020

Позиція Людмили Денісової

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що участь неповнолітніх волонтерів у проведенні президентського опитування не порушує закон, якщо є дозвіл від батьків.

Вона зауважила, що неповнолітні не можуть надавати волонтерську допомогу Збройним силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного або воєнного стану, проведення антитерористичної операції тощо.

Також волонтерська діяльність, відповідно до закону, є формою благодійної діяльності. Цікаво, але, раніше окремі волонтери заявляли, що отримують по 1 000 гривень за проведення опитування.

Які ще порушення зафіксували під час опитування

Громадський рух "Чесно" зафіксував численні порушення під час всеукраїнського опитування. До прикладу, у Хмельницьку і Києві виборці могли відповісти на 5 питань від президента Володимира Зеленського необмежену кількість разів.

Що відомо про всеукраїнське опитування? Володимир Зеленський ініціював всеукраїнське опитування під час місцевих виборів. Всеукраїнське опитування матиме дуже важливе значення, проте юридичних наслідків у його результатів бути не може. Як раніше казав президент, усі питання стосуватимуться того, що "найбільше хвилює українців". Володимир Зеленський ініціював всеукраїнське опитування під час місцевих виборів. Всеукраїнське опитування матиме дуже важливе значення, проте юридичних наслідків у його результатів бути не може. Як раніше казав президент, усі питання стосуватимуться того, що "найбільше хвилює українців".