Для підвищення доброчесності та прозорості ведення бізнесу Глобальний договір ООН в Україні ініціював проведення Антикорупційного тижня, у рамках якого був підписаний Меморандум про співпрацю з представниками влади, громадськості та підприємців.

Головна мета документу – об'єднання зусиль у боротьбі з хабарництвом в Україні.

Самотужки неможливо подолати цю проблему, ні на рівні компанії, ні на рівні держави в цілому. Наше завдання створити спільноту людей, які розуміють навіщо це потрібно Україні, навіщо це потрібно бізнесу й у подальшому працювати разом,

– повідомила генеральний директор Глобального Договору ООН в Україні Тетяна Сахарук.

"Ми підтримаємо такі ініціативи, оскільки навіть концепція ООН проти корупції передбачає, що кодекси етики, меморандуми, які підписуються не державними суб'єктами є ефективним методом запобігання корупції. Ми підтримуємо та готові всі ресурси НАЗК спрямувати, щоб підтримати", – запевнив голова НАЗК Олександр Новіков.

До підписання Меморандуму з протидії корупції долучилися 16 провідних компаній України, які своєю діяльністю вже довели можливість працювати прозоро та виступають за єдині правила гри.

У ДНК нашої компанії лежить протидія корупції та, в цілому, сьогоднішня ініціатива та наша участь у цій ініціативі – це підтвердження тих речей, які ми вже робимо. Будучи активним учасником цієї ініціативи, ми хочемо запросити й інших учасників, щоб подати приклад як потрібно боротися з корупцією,

– поділився генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Після підписання Документу, учасники заходу переглянули документальний фільм "Червона лінія: Корупція". Його автори спробували знайти відповідь чому антикорупційні організації опинилися на межі виживання. Нагадаємо, головним завданням Глобального Договору ООН в Україні є заклик до компаній дотримуватись у своїй діяльності десяти принципів у питаннях прав людини, охорони праці, збереження навколишнього середовища та боротьби з корупцією. Приєднатися до мережі мають можливість усі представники бізнесу, які підтримують ці вимоги.