В Офісі Президента заявили про потребу збудувати 2 нові військово-морські бази на Чорному та Азовському морях. Крім того, до будівництва мають намір залучити британські компанії.

Чому будувати планують разом з британцями

Це передбачає підписаний у Лондоні меморандум про розвиток військово-морських сил. Про це заявив заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Ми говоримо про те, що нам потрібні декілька сучасних військово-морських баз. Маємо опрацювати британський досвід, не повторювати їх помилки. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна – на Азовському,

– наголосив посадовець.

За словами Жовкви, в Україні зовсім інша ситуація, адже ми не маємо таких військово-морських спроможностей як у Великобританії. Однак у країни є два моря, які треба захищати.

Крім того, Жовква наголосив, що вже обговорювали конкретні терміни, за які такі бази можна побудувати. Згідно з меморандумом, 1,25 мільярдів фунтів стерлінгів кредиту може надати для будівництва Британія. Жовква стверджує, що протягом найближчих місяців триватимуть перемовини щодо будівництва між Україною, Британією і, можливо, іншими стратегічними партнерами.