Українські пенсіонери отримають надбавку до пенсій у грудні 2020 року. Збільшені виплати отримають учасники бойових дій, шахтарі, ветерани та інші категорії людей. Пенсія зросте від 94 до 11 458 гривень.

Таке підвищення пенсій відбудеться через збільшення прожиткового мінімуму. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Які пенсійні виплати планують збільшити

Мінімальну пенсію учасникам бойових дій та інвалідам внаслідок війни.

Мінімальну пенсію особам з інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС.

Мінімальну пенсію за віком непрацюючих пенсіонерів.

Мінімальну пенсію шахтарям.

Мінімальну пенсію сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника.

Виплати ветеранам війни та членам сімей загиблих ветеранів війни.

Виплати жертвам нацистських переслідувань з-поміж осіб з інвалідністю та членам сімей загиблих жертв нацистського переслідування.

Пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Державну соціальну допомогу по догляду за особами з інвалідністю внаслідок війни.

Надбавку донорам.



Зростання пенсійних виплат в Україні / Інфографіка Мінсоцполітики

Як зростуть виплати

Мінімальну пенсію для українців з інвалідністю першої групи мають збільшити на 370 – 11 498 гривень, другої – на 299 – 9287 гривень, третьої групи – на 205 – 6 368 гривень.

Пенсійні виплати учасникам бойових дій піднімуть на 94 – 2 918 гривень.



Зростання пенсійних виплат в Україні / Інфографіка Мінсоцполітики

Як зростатимуть пенсії у 2021 році

Мінімальна пенсія в Україні зростатиме у три етапи:

з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія становитиме 1 769 гривень;

з 1 липня – 1 854 гривні;

з 1 грудня – 1 934 гривні.

За це 5 листопада проголосували народні депутати, ухваливши у першому читанні за основу законопроєкт Держбюджету-2021. Згідно документу, додаткові виплати та індексації також отримають деякі пенсіонери.



Мінімальна пенсія у 2021 році / Інфографіка 24 каналу