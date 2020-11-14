В Україні почав діяти карантин вихідного дня: перелік обмежень
Кабінет Міністрів запровадив в Україні режим вихідного дня для того, щоб зменшити стрімке поширення COVID-19. Обмеження почали діяти вже з 14 листопада 00:00.
Які обмеження почали діяти в Україні на вихідних
Карантин вихідного дня діятиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада. Про те, що це означає та які обмеження діятимуть – розбирався 24 канал.
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Рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня ухвалили під час засідання Кабміну 11 листопада. Влада сподівається, що це допоможе розірвати ланцюжок передачі коронавірусу. Адже найактивніше люди контактують саме у вихідні.
Уряд заборонив діяльність:
- закладів харчування,
- торговельних центрів,
- культурних закладів,
- спортзалів та фітнес-центрів,
- закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).
Водночас працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. Також Кабмін призначив час з 10:00 до 12:00 годинами для обслуговування пенсіонерів.
Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
Що експерти кажуть про запровадження карантину вихідного дня
Керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта переконаний, що карантин вихідного дня не допоможе у боротьбі з епідемією COVID-19. Натомість призведе до багатьох проблем у бізнесі та "зробить підприємцям боляче".
Всі інші 5 днів люди все одно контактуватимуть, їздитимуть в громадському транспорті. Вони компенсуватимуть ті "недоходжені" кінотеатри, спортзали. У такому разі ми отримаємо удар по бізнесу без ефективного впливу на епідемічні показники,
– запевнив Кухта.
Голова асоціації рестораторів України Сергій Трахачов наголосив, що ресторанний бізнес виживе в будь-якому випадку, але йому буде важко.
"Якщо те, що відбувалось в перший локдаун можна назвати знущанням з безпечної галузі, то зараз можна сказати, що це вбивство малого та середнього бізнесу", – зазначив Трахачов.
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Які міста відмовилися від карантину вихідного дня
Попри рішення уряду, низка міст відмовилися виконувати рішення уряду. Серед них – Львів, Одеса, Дніпро та ще 8 інших.
Де не буде (частково або повністю) карантину вихідного дня
- Рівне;
- Краматорськ;
- Одеса;
- Львів;
- Луцьк;
- Слов'янськ;
- Черкаси;
- Мукачево;
- Тернопіль;
- Дніпро;
- Івано-Франківськ.
Міські голови цих міст в один голос стверджують, що карантин вихідного дня не буде достатньо ефективним у боротьбі з коронавірусом, натомість люди втратять роботу.
Так, мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська рада оскаржуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня у суді. За його словами, у суботу і неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. Такі обмеження знищать бізнес, адже гроші держава підприємцям не компенсує.
Водночас у Луцькій міськраді зауважили, що обмеження роботи закладів у вихідні, збільшить кількість відвідувачів у будні.
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