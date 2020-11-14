Кабінет Міністрів запровадив в Україні режим вихідного дня для того, щоб зменшити стрімке поширення COVID-19. Обмеження почали діяти вже з 14 листопада 00:00.

Які обмеження почали діяти в Україні на вихідних

Карантин вихідного дня діятиме в Україні протягом 3 тижнів щосуботи та щонеділі до 30 листопада. Про те, що це означає та які обмеження діятимуть – розбирався 24 канал.

Важливо У Мінкульті оцінили згубний вплив карантину вихідного дня на сфери культури й туризму

Рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня ухвалили під час засідання Кабміну 11 листопада. Влада сподівається, що це допоможе розірвати ланцюжок передачі коронавірусу. Адже найактивніше люди контактують саме у вихідні.

Уряд заборонив діяльність:

закладів харчування,

торговельних центрів,

культурних закладів,

спортзалів та фітнес-центрів,

закладів розміщення, зокрема й готелів (окрім тих, що виконують соціальні функції).

Водночас працювати у звичному режимі будуть аптеки, окремі супермаркети, АЗС, фінзаклади для населення. Також Кабмін призначив час з 10:00 до 12:00 годинами для обслуговування пенсіонерів.



Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Що експерти кажуть про запровадження карантину вихідного дня

Керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта переконаний, що карантин вихідного дня не допоможе у боротьбі з епідемією COVID-19. Натомість призведе до багатьох проблем у бізнесі та "зробить підприємцям боляче".

Всі інші 5 днів люди все одно контактуватимуть, їздитимуть в громадському транспорті. Вони компенсуватимуть ті "недоходжені" кінотеатри, спортзали. У такому разі ми отримаємо удар по бізнесу без ефективного впливу на епідемічні показники,

– запевнив Кухта.

Голова асоціації рестораторів України Сергій Трахачов наголосив, що ресторанний бізнес виживе в будь-якому випадку, але йому буде важко.

"Якщо те, що відбувалось в перший локдаун можна назвати знущанням з безпечної галузі, то зараз можна сказати, що це вбивство малого та середнього бізнесу", – зазначив Трахачов.

Цікаво Через карантин вихідного дня ресторатори втратять майже половину виторгу, – дослідження

Які міста відмовилися від карантину вихідного дня

Попри рішення уряду, низка міст відмовилися виконувати рішення уряду. Серед них – Львів, Одеса, Дніпро та ще 8 інших.

Рівне;

Краматорськ;

Одеса;

Львів;

Луцьк;

Слов'янськ;

Черкаси;

Мукачево;

Тернопіль;

Дніпро;

Івано-Франківськ.

Міські голови цих міст в один голос стверджують, що карантин вихідного дня не буде достатньо ефективним у боротьбі з коронавірусом, натомість люди втратять роботу.

Так, мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська рада оскаржуватиме рішення Кабміну про карантин вихідного дня у суді. За його словами, у суботу і неділю заклади сфери обслуговування отримують близько 40% свого тижневого доходу. Такі обмеження знищать бізнес, адже гроші держава підприємцям не компенсує.

Водночас у Луцькій міськраді зауважили, що обмеження роботи закладів у вихідні, збільшить кількість відвідувачів у будні.

Більше про це Які міста відмовляються виконувати карантин вихідного дня: список

Коронавірус в Україні: яка ситуація зараз