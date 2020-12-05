В Україні різко подорожчали лимони: скільки доведеться викласти за фрукт до новорічного столу
Перед зимовими святами в Україні традиційно дорожчають продукти. Ціни на лимони вже зросли. Купити їх можна за ціною 30 – 50 гривень за кілограм.
Про подорожчання цього цитрусового повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
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За їхніми даними, ціни на лимони у порівнянні з аналогічним періодом у 2019 році зросли на 25%. А якщо порівнювати з листопадом цього року – на 22%.
На початку грудня за ці фрукти слід викласти від 30 до 50 гривень за кілограм.
Причини чергового зростання цін на лимони
- скорочення постачання фрукту головним імпортером лимону Туреччиною;
- зростання закупівельної ціни на цитрусові;
- підвищений інтерес гуртових компаній і роздрібних мереж.
Цінова різниця з 2019 роком пов'язана зі значною девальвацією гривні щодо іноземних валют.
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