Перед зимовими святами в Україні традиційно дорожчають продукти. Ціни на лимони вже зросли. Купити їх можна за ціною 30 – 50 гривень за кілограм.

Про подорожчання цього цитрусового повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

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За їхніми даними, ціни на лимони у порівнянні з аналогічним періодом у 2019 році зросли на 25%. А якщо порівнювати з листопадом цього року – на 22%.

На початку грудня за ці фрукти слід викласти від 30 до 50 гривень за кілограм.

Причини чергового зростання цін на лимони

скорочення постачання фрукту головним імпортером лимону Туреччиною;

зростання закупівельної ціни на цитрусові;

підвищений інтерес гуртових компаній і роздрібних мереж.

Цінова різниця з 2019 роком пов'язана зі значною девальвацією гривні щодо іноземних валют.