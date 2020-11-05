Верховна Рада 5 листопада прийняла за основу законопроєкт про посилення конфіденційності викривачів корупції. Тому в Україні планують створити Єдиний портал повідомлень про корупцію.

Так, Рада схвалила у першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів", повідомляє 24 канал. Зміни підтримали 254 нардепи. Читайте також Рада підтримала урядову антикорупційну стратегію: що вона передбачає Що означають зміни Як зазначили у телеграм-каналі "Слуги народу", пропонують створити Єдиний портал повідомлень про корупцію. Викривачі зможуть повідомляти про корупційні злочини через нього.

Викривачі зможуть повідомляти про корупційні злочини через нього. За словами авторів законопроєкту, це буде захищений канал зв’язку з органами влади.

Через нього у вільному доступі зможуть працювати викривачі та влада.

Крім цього, відповідно до законопроєкту, адвокати безкоштовно надаватимуть правову допомогу викривачам. Законопроєкт про викривачів корупції: що відомо Законопроєкт набув чинності з 1 січня 2020 року.

Згідно з ним, люди, які допомагають розкривати корупційні злочини, можуть отримати від держави винагороду.

Розмір винагороди коливається у межах 10% від суми відшкодування державі збитків або розміру хабаря.

Також викривачам корупції забезпечують захист та анонімність.