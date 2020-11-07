Редакційна політика телеканалів залежить від їх стосунків з владою. Пояснюю на прикладі як це працює.

Медіа, особливо ТБ, потрібно цензурувати. Потрібно обмежити телебачення у можливості говорити на теми, які пов'язані з інтересами власників.

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Це спрацювало у банківській системі і врятувало гроші клієнтів

Такий підхід спрацював в банківській системі. Цього року, незважаючи на економічну кризу, банки не посипались. В усі попередні кризи багато банків банкрутували, а люди і компанії втрачали свої гроші.

Що змінилось цього разу?

За останні п'ять років банки змушені почиститись. Одна з важливих змін в регулюванні банків – заборона та обмеження видавати кредити компаніям пов'язаним з власниками банків. Чому видача кредитів пов'язаними особами вела до банкрутували банків під час кризи? Тому, що власникам було вигідно рятувати свої компанії за рахунок вкладників банків. Коли поставало питання чи повернути позику в банк у скрутні часи, власникам було вигідно не повертати таку позику. А якщо так позик було багато, то було вигідно покласти банк.

Схожа проблема і в телебачення. У гарні часи телебачення дає цікаву і якісну інформацію. А коли на кону стають інтереси власників телеканалів, включається редакційна політика і випускаються маніпулятивні матеріали. Поки ідуть цікаві та якісні матеріали, канал набирає аудиторію і будує довіру до себе. Коли канал випускає маніпуляцію, аудиторія, яка звикла довіряти каналу, може бути неспроможною швидко зрозуміти маніпуляцію.

Якщо аудиторія буде попереджена про маніпуляцію, або канал не буде мати права говорити на теми пов'язані з інтересами власників, то людей не будуть вводити в оману.

Чи є проблема маніпуляцій на телебаченні?

Так, звичайно. Наприклад, коли міністерство транспорту хоче підняти тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці, починаються атаки на урядовців, які за це відповідають. Ці атака робляться на телеканалах олігархів, яким невигідно підняття тарифів. Робляться розслідування про їхні сім'ї, вони звинувачуються в корупції, витягується будь-яка чорнуха. Це один типовий приклад, але їх насправді сотні.

На більш загальному рівні, редакційна політика каналів залежить від їх стосунків з владою. Наприклад, уряд Гончарука і мене постійно критикували за падіння промисловості. Промисловість продовжувала падати після того, як уряд Гончарука звільнили, але цю тему на телебаченні майже повністю забули.

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Як можна цензурувати телеканали?

Жорсткий варіант – повна заборона говорити на теми, де є конфлікт інтересів у власників. Другий – будь-які теми можливі, але канал або регулятор має давати інформацію аудиторії про конфлікт інтересів. Нам всім добре відомі приклади як це робиться: твіттер зазначає, що твітти Трампа є маніпулятивним і твіт не можна побачити поки не натиснеш на це повідомлення.

Джерело: Facebook