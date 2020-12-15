В Україні зростає новий клас сучасних муніципальних управлінців, які добре знають місцеві проблеми та знайомі з найкращим світовим досвідом їх вирішення.

Допомагає їм у цьому вітчизняна навчальна програма МРА (Master of Public Administration). Вона розроблена компанією Метінвест і є частиною корпоративної соціальної відповідальності Групи.

Мета програми – підготувати керівників, які зможуть управляти бюджетами, залучати інвестиції та підвищувати рівень життя.

Своєю чергою, слухачі, більшість із яких мають по 2 – 3 вищих освіти, помічають кардинальні відмінності програми від традиційного навчання.

"Теорія дається стисло, теоретичні знання даються в тих обсягах, які потрібні для засвоєння практичних кейсів", – розповідає учасник програми, директор департаменту охорони здоров'я Маріуполя Андрій Ремпель.

Це знання про психологію, про те яким чином ми маємо сприймати людей, оточення, яким чином маємо вибудовувати стосунки з нашими підлеглими і з тими людьми, які щодня до нас приходять і звертаються в силу наших функціональних обов'язків,

– поділився враженнями від навчання Єгор Мороз начальник юридичного управління Запорізької облради.