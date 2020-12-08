В Україні презентували новий мінометний комплекс "Смерека". Він здатний автоматично наводитися на ціль під час руху.

Комплекс створили на основі бронеавтомобіля "Варта", побудованого на МАЗ-5434. Про це повідомили на телеграм-каналі "Останній блокпост".

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Особливості мінометного комплексу

Його оснастили 120-міліметровим мінометом і цифровою системою управління вогнем. Дальність стрільби сягає 7,5 кілометрів.

За словами фахівця із розробки "Української бронетехніки" Володимира Ковтуна, мінометний комплекс здатен автоматично наводити міномет на ціль за допомогою системи GPS.

Під час руху задаються координати цілі, виїжджають на точку і вже готові всі поправки для міномета,

– зазначив Ковтун.

Зазначимо! В серпні Збройні сили України взяли на озброєння береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун". До кінця 2021 року вони вже захищатимуть морське узбережжя України.

Розгортання "Смереки" займає близько 2 хвилин. Наразі міномет проходить попередні заводські випробування.

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