30 спиртових заводів зі складу Укрспирту уряд виставить на аукціони на першому етапі приватизації цього державного підприємства. Приватизація першого заводу вже відбулася.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй сторінці в фейсбуці. Він переконаний, що Укрспирт у попередні роки був синонімом багатомільярдної корупції.

Нагадаємо Рада заборонила приватизацію великих об'єктів: переваги та недоліки

Шмигаль повідомив, що у Фонді держмайна оцінили збитки держави, зазнані через тіньові схеми у спиртовій галузі: мовиться про 8 – 10 мільярдів гривень щорічно.

Тепер цьому покладено край. Торік парламент прийняв закон, яким демонополізував виробництво спирту, а на цьому тижні відбулася історична подія – приватизація першого спиртового заводу в Немирові,

– заявив прем'єр Шмигаль.

До слова, цей завод приватизували за ціну, на 5 мільйонів гривень вищу за стартову. Причому придбав його профільний інвестор (тобто підприємство, яке працює у спиртовій галузі).

Керівник уряду сподівається, що після приватизації заводів Укрспирту до них надходитимуть додаткові інвестиції, що своєю чергою як збільшить кількість робочих місць, так і обсяг надходжень до бюджету громади.

"На першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів" зі складу Укрспирту як державного підприємства, – підсумував Шмигаль.

Додамо, що у ФДМУ раніше запевняли, що від приватизації перших 25 – 30 заводів Укрспирту держава планує отримати щонайменше 2 мільярди гривень.

До теми Мільйонні збитки, корупція та монополія: до чого тут приватизація спиртової галузі