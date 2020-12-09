У порівнянні з жовтнем за листопад ціни в Україні зросли на 1,3%. Найбільше подорожчали продукти. Зокрема, овочі, курячі яйця та соняшникова олія.

Загалом у 2020 році інфляція становила 4,1%. Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики. Актуально У Мінекономіки підрахували економічні втрати від карантину вихідного дня Що найбільше подорожчало в Україні Овочі – на 9,4%;

яйця – на 6,4%;

соняшникова олія – на 6,3%;

алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,8%;

комунальні послуги (житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива) – на 8,0%;

предмети домашнього вжитку – на 0,4%;

побутова техніка – на 0,4%;

транспорт – на 0,9%

зв'язок – на 0,1%;

відпочинок і культура – 0,6%;

освіта – 0,1%;

ресторани і готелі – 0,3%. Водночас свіжі фрукти подешевшали на 5,1%. Зверніть увагу! У 2020 році Україна суттєво скоротила свій імпорт та експорт до країн ЄС. Причиною стала пандемія коронавірусу. Детальніше читайте тут.