В Україні розпочалася масштабна інфляція: що найбільше подорожчало
У порівнянні з жовтнем за листопад ціни в Україні зросли на 1,3%. Найбільше подорожчали продукти. Зокрема, овочі, курячі яйця та соняшникова олія.
Загалом у 2020 році інфляція становила 4,1%. Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики.
Актуально У Мінекономіки підрахували економічні втрати від карантину вихідного дня
Що найбільше подорожчало в Україні
- Овочі – на 9,4%;
- яйця – на 6,4%;
- соняшникова олія – на 6,3%;
- алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,8%;
- комунальні послуги (житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива) – на 8,0%;
- предмети домашнього вжитку – на 0,4%;
- побутова техніка – на 0,4%;
- транспорт – на 0,9%
- зв'язок – на 0,1%;
- відпочинок і культура – 0,6%;
- освіта – 0,1%;
- ресторани і готелі – 0,3%.
Водночас свіжі фрукти подешевшали на 5,1%.
Поділитися новиною