Новообрана президентка Молдови Майя Санду радить українській владі врахувати досвід її держави у Придністров’ї, обираючи підхід щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Так, за її словами м’який і прямий діалог у Придністров’ї не дав очікуваних результатів. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

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Молдова обрала м’який підхід. Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо,

– уточнила вона.

Вона додала, що на початку 90-х, після завершення гарячої фази придністровського конфлікту, Кишинів дав згоду на "прямий діалог" із ніким не визнаною владою в Тирасполі. Водночас Росію погодився вважати посередником у врегулюванні конфлікту.

Переговори між Кишиневом і Тирасполем тривають досі.

"Але попри всі ці кроки, наразі ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу", – зауважила Санду.

Вона також заявила, що вважає неприпустимо федералізацію Молдови.

Довідка: Конфлікт між центральною владою Молдови та самопроголошеною республікою Придністров'я трапився ще у 1990 році. Пік протистояння був у 1992 році, коли між сторонами виникло збройне протистояння, завершене підписанням мирної угоди. Проблему не вирішено і досі, оскільки однозначно не визначено статус Придністров'я. Росія активно підтримує самопроголошену республіку та ввела туди свої війська. Конфлікт вважається замороженим.



Тим часом Абхазія є грузинським регіоном, який оголосив про свою незалежність у 1994 році. Її визнала лише Росія та її сателіти.