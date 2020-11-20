М’який підхід не допоміг: Санду порадила Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї
Новообрана президентка Молдови Майя Санду радить українській владі врахувати досвід її держави у Придністров’ї, обираючи підхід щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Так, за її словами м’який і прямий діалог у Придністров’ї не дав очікуваних результатів. Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
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Молдова обрала м’який підхід. Ми визнали, що Придністров’я є частиною переговорного формату, ми дали тамтешньому бізнесу той самий торговельний режим, який мають наші виробники – зокрема, право вільного експорту до ЄС за Угодою про асоціацію. Ми підписали понад 300 документів про розв’язання конфлікту тощо,
– уточнила вона.
Вона додала, що на початку 90-х, після завершення гарячої фази придністровського конфлікту, Кишинів дав згоду на "прямий діалог" із ніким не визнаною владою в Тирасполі. Водночас Росію погодився вважати посередником у врегулюванні конфлікту.
Переговори між Кишиневом і Тирасполем тривають досі.
"Але попри всі ці кроки, наразі ми нікуди не прийшли. І цей наш досвід Україні може бути корисно врахувати у діях щодо Донбасу", – зауважила Санду.
Вона також заявила, що вважає неприпустимо федералізацію Молдови.
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