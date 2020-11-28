В Україні знову стартував карантин вихідного дня: що зачинено і під забороною
Треті вихідні поспіль в Україні діє карантин вихідного дня. Рішення про такий тип карантину Кабмін схвалив ще 11 листопада. А діятимуть ці обмеження до 30 листопада – тобто це останні вихідні в режимі такого карантину.
Карантин вихідного дня діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Дізнайтеся деталі про умови карантину вихідного дня, заборони та обмеження у матеріалі 24 каналу.
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Які заклади працюють у суботу та неділю:
- продуктові магазини;
- аптеки, серед них і ветеринарні;
- автозаправки, але без зон харчування;
- громадський транспорт;
- заклади, що надають фінансові послуги;
- пошта;
- медичні та ветеринарні клініки;
- автомайстерні;
- знімальні майданчики, проте з обмеженням кількості учасників зйомок.
Що під забороною в карантин вихідного дня:
- прийом відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та інших закладах харчування. Можлива лише торгівля на виніс;
- прийом відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розваг;
- робота непродуктових магазинів. Зауважимо, що для роботи магазину щонайменше 60% його має бути присвячено торгівлі продуктами, пальним, ліками, виробами медпризначення, ветеринарними препаратами, кормами;
- робота закладів культури, які проводять концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази тощо;
- робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.
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Чому в Україні ввели карантин вихідного дня?У МОЗ це пояснили тим, що намагаються зменшити кількість контактів людей, щоб завадити поширенню коронавірусу. Влада переконана, що саме в суботу та неділю люди найбільше спілкуються. При цьому в міністерстві наполягають, що ефективнішим був би повний локдаун, але через нього економіка зазнала б чималої шкоди. Глава МОЗ Максим Степанов переконаний, що ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити до 1 грудня.
Що працює і не працює в карантин вихідного дня в Україні / Інфографіка 24 каналу
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