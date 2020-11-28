Треті вихідні поспіль в Україні діє карантин вихідного дня. Рішення про такий тип карантину Кабмін схвалив ще 11 листопада. А діятимуть ці обмеження до 30 листопада – тобто це останні вихідні в режимі такого карантину.

Карантин вихідного дня діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Дізнайтеся деталі про умови карантину вихідного дня, заборони та обмеження у матеріалі 24 каналу.

Важливо У Зеленського не виключають локдаун в Україні: за якої умови його запровадять

Які заклади працюють у суботу та неділю:

продуктові магазини;

аптеки, серед них і ветеринарні;

автозаправки, але без зон харчування;

громадський транспорт;

заклади, що надають фінансові послуги;

пошта;

медичні та ветеринарні клініки;

автомайстерні;

знімальні майданчики, проте з обмеженням кількості учасників зйомок.

Що під забороною в карантин вихідного дня:

прийом відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та інших закладах харчування. Можлива лише торгівля на виніс;

прийом відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розваг;

робота непродуктових магазинів. Зауважимо, що для роботи магазину щонайменше 60% його має бути присвячено торгівлі продуктами, пальним, ліками, виробами медпризначення, ветеринарними препаратами, кормами;

робота закладів культури, які проводять концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази тощо;

робота спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Читайте також Через карантин Зеленський анонсував підтримку ФОПів: коли чекати допомоги

Чому в Україні ввели карантин вихідного дня? У МОЗ це пояснили тим, що намагаються зменшити кількість контактів людей, щоб завадити поширенню коронавірусу. Влада переконана, що саме в суботу та неділю люди найбільше спілкуються. При цьому в міністерстві наполягають, що ефективнішим був би повний локдаун, але через нього економіка зазнала б чималої шкоди. Глава МОЗ Максим Степанов переконаний, що У МОЗ це пояснили тим, що намагаються зменшити кількість контактів людей, щоб завадити поширенню коронавірусу. Влада переконана, що саме в суботу та неділю люди найбільше спілкуються. При цьому в міністерстві наполягають, що ефективнішим був би повний локдаун, але через нього економіка зазнала б чималої шкоди. Глава МОЗ Максим Степанов переконаний, що ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити до 1 грудня.

Читайте більше про карантин вихідного дня за посиланням.



Що працює і не працює в карантин вихідного дня в Україні / Інфографіка 24 каналу

Дізнайтеся з графіку про ситуацію з захворюваністю на коронавірус в Україні: