В Україні стрімко зросла кількість випадків домашнього насилля, – Денісова
Кількість випадків домашнього насилля в Україні є достатньо великою. Це залишається другою проблемою після стрімкої захворюваності на COVID-19.
В Україні 80% звернень про випадки домашнього насилля надходить від жінок і 20% – від чоловіків. Про це заявила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Суспільне".
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Вона зазначила, що люди першочергово повідомляють про фізичне та психологічне насилля. Водночас є й значна кількість випадків економічного та сексуального насилля.
Усі звернення Денісова передавала до Нацполіції, органів соціального захисту та служб з прав дітей.
В Україні не вистачає органів для допомоги
За словами Уповноваженої з прав людини, в Україні бракує органів, куди можна звернутися по допомогу від насильства. Наприклад, в 7 регіонах держави таких притулків зовсім немає. Вона також зазначила, що аби потрапити до такої установи, необхідно отримати негативний тест про наявність COVID-19.
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За словами Денісової, відносини між органами соцзахисту та охорони здоров'я щодо надання медичної й психологічної допомоги не відповідають міжнародній практиці. Значна кількість постраждалих навіть не знають, що вони можуть отримати безкоштовну допомогу.
Уповноважена з прав людини також розповіла, що відповідно до українського менталітету розголос про домашнє насильство "може тягти за собою суспільний осуд". Втім, Денісова зазначила, що впродовж 9 місяців 2020 року по допомогу через насильство звернулися понад 42 тисячі українців.
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Такий показник є у 2 рази більшим порівняно з 2019 роком. Денісова припустила, що це є свідченням підвищення обізнаності людей.
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