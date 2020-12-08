Кількість випадків домашнього насилля в Україні є достатньо великою. Це залишається другою проблемою після стрімкої захворюваності на COVID-19.

В Україні 80% звернень про випадки домашнього насилля надходить від жінок і 20% – від чоловіків. Про це заявила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова, повідомляє "Суспільне".

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Вона зазначила, що люди першочергово повідомляють про фізичне та психологічне насилля. Водночас є й значна кількість випадків економічного та сексуального насилля.

Усі звернення Денісова передавала до Нацполіції, органів соціального захисту та служб з прав дітей.

Зверніть увагу! У 2020 році у поліцію надійшло більше повідомлень та заяв про факти домашнього насильства, аніж у 2019 році. Їхня кількість зросла майже на половину. Детальніше про це – читайте тут.

В Україні не вистачає органів для допомоги

За словами Уповноваженої з прав людини, в Україні бракує органів, куди можна звернутися по допомогу від насильства. Наприклад, в 7 регіонах держави таких притулків зовсім немає. Вона також зазначила, що аби потрапити до такої установи, необхідно отримати негативний тест про наявність COVID-19.

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За словами Денісової, відносини між органами соцзахисту та охорони здоров'я щодо надання медичної й психологічної допомоги не відповідають міжнародній практиці. Значна кількість постраждалих навіть не знають, що вони можуть отримати безкоштовну допомогу.

Уповноважена з прав людини також розповіла, що відповідно до українського менталітету розголос про домашнє насильство "може тягти за собою суспільний осуд". Втім, Денісова зазначила, що впродовж 9 місяців 2020 року по допомогу через насильство звернулися понад 42 тисячі українців.

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Такий показник є у 2 рази більшим порівняно з 2019 роком. Денісова припустила, що це є свідченням підвищення обізнаності людей.