Студенти Української академії лідерства створили онлайн-ресторан, де можна знайти страви, якими харчувалися українці в голодні роки. У такий спосіб студенти вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні.

Затеруха з кори дерев, паляниці з лободи, хлібці зі соломи – ці та інші страви студенти приготували та розмістили в онлайн-ресторані пам'яті. А назвали його "Непораховані з 1932", повідомляє 24 канал.

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Ціна кожної страви — врятовані людські життя

Частину рецептів підлітки відтворили за спогадами власних дідусів та бабусь, яким вдалося вижити. Вони пояснили, що в такий спосіб хочуть розказати про геноцид українців мовою та образами, які є зрозумілими для людей 2020 року.

Бабуся розповідала, як кору дуба або берези перемелювали у ступці з коренем лободи чи комишів, стеблом кульбаби або ромашки — і так пекли коржі. Я віддирала цю кору холодними руками й думала: як це робила моя бабуся, яка не їла декілька тижнів?

— розповіла студентка академії.

Меню онлайн-ресторану

Трав’яники (випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаванням насіння льону).

(випечений хлібець з натертої трави, замішаний на гарячій воді з додаванням насіння льону). Палянички (випечені дрібно подрібнені картоплинні відходи з залишками зернят, замішані на гарячій воді).

(випечені дрібно подрібнені картоплинні відходи з залишками зернят, замішані на гарячій воді). Затеруха (запечене тісто з борошна, кори берези та води) та інші.

Страви, якими харчувалися українці в голодні часи / Фото Uncounted

Як раніше в академії вшановували пам’ять жертв Голодомору

Подібні акції студенти не вперше проводять. У 2017 році академія у партнерстві з агенцією "Gres Todorchuk PR" створила проєкт "Uncounted since 1932". Відтоді щороку вони організовували вуличні поп-ап ресторани, де кожен охочий міг скуштувати страви часів Голодомору. Такі заходи студенти провели у семи містах України, а також в Ізраїлі та Бельгії. І навіть отримали за це три нагороди Effie Awards. Навесні 2018 року у Брюсселі акцію студентів назвали однією з найуспішніших комунікаційних кампаній в Україні.