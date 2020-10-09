В Україні успішно випробували ракету "Оскол": армія може достроково отримати партію – відео
Випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80 ("Оскол"), які виготовили для потреб Міноборони, завершилися. Вироби планують достроково передати армії.
Вогневі випробування ракети "Оскол" пройшли успішно, повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
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Вони підтвердили відповідність продукції технічним вимогам і високим стандартам якості. Вироби готові до дострокової передачі замовнику,
– йдеться у повідомленні.
Компанія очікує збільшення державного замовлення на цей перспективний вид боєприпасів.
Що відомо про ракету "Оскол"?Вона призначена для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, САУ, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей.
"Оскол" може застосовуватися не тільки для комплектації авіації, але й у складі озброєння перспективних наземних платформ, а також на десантно-штурмових катерах.
Випробування ракет "Оскол" пройшли успішно: дивіться відео