Ексзаступник Супрун Павло Ковтонюк заявив, що в Україні фіксують мало хворих на COVID-19 – насправді їх як мінімум вдвічі більше. Така ситуація ще раз доказує, що влада не контролює спалах COVID-19 в Україні.

В ефірі 24 каналу він пояснив, що такий висновок можна зробити, аналізуючи коефіцієнт виявлення.

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Як пояснив ексзаступник, коефіцієнт виявлення показує роботу системи тестування, її здатність контролювати ситуацію в країні. Як повідомили у ВООЗ, якщо коефіцієнт дорівнює 5%, а це 1 позитивний тест з 20, то країна може тримати ситуацію під контролем. У такому разі хворих виявляють добре.

В Україні цей показник – 17%, а у деяких регіонах – 30%. Я думаю, що в Україні як мінімум вдвічі більше інфікованих, а тому ми не бачимо ситуації і не можемо її контролювати. Це означає, що поширення відбуватиметься ще швидше,

– заявив Ковтонюк.