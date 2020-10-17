Перший в Україні відкритий аукціон з продажу бурштину-сирцю пройшов сьогодні в Луцьку.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної ради.

На сьогоднішніх торгах продали 627 кілограмів бурштину на загальну суму 21,6 мільйона гривень. Усього було виставлено на торги 1 тонну 84 кілограмів каменю. Йдеться про бурштин, видобутий комунальним підприємством "Волиньприродресурс".

Офіційний видобуток каменю на Волині розпочався лише у вересні цього року. Тепер у Луцьку планують проводити такі аукціони щомісяця, а в перспективі – виходити на міжнародні ринки бурштину.

Як стверджує народний депутат Ігор Палиця, який ініціював офіційний видобуток бурштину на Волині, коли був головою місцевої облради, цей аукціон мав бути проведений значно раніше. Однак перешкоджали цьому правоохоронні органи й державна влада.

"За три роки, які нам не давали працювати, обласний бюджет втратив пів мільярда гривень, за які можна було побудувати школи, дитсадки, дороги. Це два бюджети розвитку Волинської області", − зазначив він. На думку депутата, випробувану схему слід застосовувати й для видобутку інших копалин та поширювати її на всю країну. "Нарешті область і всі волиняни почнуть заробляти від того, що знаходиться під землею. Такий досвід має перейняти вся Україна – нафта, газ, пісок, щебінь, бурштин. Ліцензія на це має належати комунальним підприємствам", – вважає Палиця.