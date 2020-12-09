За матеріалами СБУ зареєстрували 99 кримінальних справ щодо зловживань на пандемії коронавірусу. Вони стосуються закупівлі засобів захисту за завищеними цінами, фейків про COVID-19 підроблених антисептиків тощо.

Ці провадження відкрили різні правоохоронні органи за результатами контррозвідувальних заходів Служби безпеки. Загалом, у межах розслідувань вже оголосили 23 повідомлення про підозру. Про це інформує пресслужба СБУ.

Цікаво Коли буде локдаун в Україні: ймовірні дати і прогнози

Найбільше кримінальних проваджень стосуються забезпечення та закупівель засобів індивідуального захисту. Загалом таких справ є 19.

Наприклад, у Черкасах керівниця однієї лікарні підписала низку договорів зі столичною компанією на закупівлю засобів індивідуального захисту на суму 8 мільйонів гривень. Втім вартість придбаного асортименту була суттєво завищена.

Крім того, посадовців Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ причетні до придбання 35 тисяч неякісних експрес-тестів для діагностики COVID-19 молекулярно-генетичним методом.

Що відомо про кримінальні справи

13 кримінальних проваджень розпочали за напрямом будівництва та ремонтів приймальних відділень опорних лікарень. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію про привласнення бюджетних коштів під час ремонту на загальну суму понад 10 мільйонів.

Ще 11 справ стосуються забезпечення лікарень киснем і закупівель апаратів штучної вентиляції легень. 4 фігурантам вже повідомили про підозру щодо зловживань під час закупівлі ШВЛ.

Читайте також Чому коронавірус викликає відмову органів, – унікальне дослідження

На Харківщині зловмисники використовуючи фіктивне підприємство та за підтримки посадовців, поставили до опорної лікарні апарати ШВЛ на загальну суму понад 10 млн грн. Ціна була завищена фактично в 3 рази.

Підробленні антисептики та фейки

Суд на Волині визнав ексдиректора комерційної структури винним у виготовленні, зберіганні та збуті фальсифікованого антисептику. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з відстрочкою відбування на 2 роки.

Кіберфахівці СБУ припинили діяльність понад 450 осіб, які в інтернеті поширювали фейки про коронавірус. 40 з них координували з Росії. Зауважимо, пік поширення фейків і панічних настроїв спостерігався на початку карантину.