Єдине в Україні золотодобувне підприємство відновило роботу. Мовиться про Мужіївську копальню на Закарпатті, яка не працювала останні 15 років. Тож тепер Україна повернула собі статус золотодобувної країни.

Копальня у Мужієві має підтверджені запаси золота у 55 тонн. Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОДА.

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У повідомленні зауважили, що відновлення роботи цього підприємства на Закарпатті дає змогу заявляти, що Україна повернула собі статус золотовидобувної країни. Чекати на це довелося 15 років.

Востаннє підприємство запускали у 2005 році, воно збанкрутіло, тому будь-які виробничі процеси тут не відбувалися,

– розповів голова ОДА Олексій Петров

За його словами, через це влада вирішила підтримати іноземного інвестора. Тепер золотодобувним підприємством у Мужієві опікується міжнародна компанія Avellana Gold (заснована американцем, зареєстрована на Кіпрі, в Україні працює з 2016 року).

В ОДА стверджують, що підприємство перероблятиме 500 тисяч тонн руди на рік та сплачуватиме понад 250 мільйонів гривень податків до державного бюджету (окрім золота видобуватимуть цинк – його там мільйон тонн).

до державного бюджету (окрім золота видобуватимуть цинк – його там мільйон тонн). Причому спершу воно перероблятиме залежні вже видобутої руди (130 тисяч тонн), "які створюють проблему екологічній системі регіону".

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