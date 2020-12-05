Володимир Зеленський привітав українців з Днем волонтера. Це свято у всьому світі традиційно відзначають 5 грудня. Як зазначив президент, волонтерський рух в Україні є надзвичайно важливим, адже саме завдяки волонтерам вдалося вистояли в чорні часи.

Особливе значення волонтерської діяльності в Україні стало помітним ще під час Революції Гідності. Про це мовиться у зверненні Зеленського, що розмістили на сторінці Офісу Президента у телеграмі.

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У Зеленського нагадали, що з початком війни на Донбасі саме волонтери змогли забезпечити захисників України найнеобхіднішим.

Завдяки волонтерам ворог побачив, що таке справді всенародний спротив. Усе це разом мало величезний вплив на морально-психологічний стан суспільства. Саме завдяки волонтерам ми вистояли в чорні часи,

– мовиться у повідомленні.

Волонтерський рух зробив вирішальний внесок у те, що Україна змогла захистити себе від агресії. Волонтери та зараз продовжують свою віддану й сумлінну роботу, допомагаючи війську вже із забезпеченням спеціальних потреб та ветеранам.

"Волонтери також перебрали на себе багато важливих соціальних функцій, допомагаючи тим чи іншим соціально незахищеним верствам долати труднощі. Впевнені, що й надалі суспільна підтримка наших захисників залишатиметься такою ж міцною", – підсумували в ОП.

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