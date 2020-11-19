Сніг також випав у центральних областях України. Про це на сторінці у фейсбуці повідомив Укргідрометцентр.

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Скільки снігу випало в Україні 19 листопада / Карта Укргідрометцентру

Зауважимо, перший сніг у цьому сезоні вже випав у Карпатах, а також на Сумщині та Дніпропетровщині.

Зверніть увагу! 19 листопада синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах у східних областях. Натомість на Заході слід чекати туман.

Яка буде погода у грудні

Синоптики прогнозують, що у грудні падатимуть дощі зі снігом. Зокрема, на початку місяця будуть рясні опади. Ближче до Нового року падатиме лише дощ.

Середньомісячна кількість опадів у грудні становитиме 20 – 25 міліметрів. Температура повітря у грудні вдень буде приблизно +4...+5 градусів, однак вночі вона опускатиметься до -9...-11.