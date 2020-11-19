В Україні випало до 8 сантиметрів снігу: в яких областях
У східних областях України 19 листопада випало до 8 сантиметрів снігу. Крім того, у Луганській та Донецькій областях сильно похолодало. Вночі температура повітря в регіонах опустилася до 14 градусів морозу.
Сніг також випав у центральних областях України. Про це на сторінці у фейсбуці повідомив Укргідрометцентр.
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Скільки снігу випало в Україні
- У Київській області випало до 5 сантиметрів снігу;
- У Кіровоградській – до 1 сантиметру;
- У Харківській – до 3 сантиметрів;
- У Луганській – до 8 сантиметрів;
Скільки снігу випало в Україні 19 листопада / Карта Укргідрометцентру
Зауважимо, перший сніг у цьому сезоні вже випав у Карпатах, а також на Сумщині та Дніпропетровщині.
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