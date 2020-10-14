В Україні 14 жовтня випав перший цієї осені сніг. Присипало Карпати, там вночі був сильний дощ, що моментами переходив у мокрий сніг.

Про це напередодні попереджали синоптики. Про сніг, що випав у Карпатах повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського пошуково-рятувального поста.

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До повідомлення додали й фото засніженої вершини. На світлині видно, що гору Піп Іван вже покрило снігом, а також затягло туманом.

Температура повітря в горах наразі становить -4 градуси.

Станом на 8:25 14 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер західний 19 – 20 метрів за секунду,

– мовиться у повідомленні.

До слова, засніжило і на Львівщині. Як видно з камер відеоспостереження станом на 10:30 ранку сніг падає і поблизу гори Високий Верх, що у Сколівському районі.



Засніжений Високий Верх / Скриншот із відео

Раніше синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі повідомляла про сніг і похолодання в Карпатах. Таке ж попередження робили й в Укргідрометцентрі.

Цікаво, що за народними прикметами вважається, що 14 жовтня, на Покрови, зазвичай починаються похолодання. Мовляв, саме у цей день зустрічаються осінь та зима.