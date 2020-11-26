В Україні випустили сувенірну банкноту з Каденюком: у чому її унікальність
НБУ 26 листопада випустив першу в історії українську сувенірну банкноту з вертикальним дизайном. Її героєм став перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк.
На зворотному боці банкноти зобразили космічний корабель "Колумбія" на тлі планет. Про це мовиться у повідомленні на ютуб-каналі Національного банку України.
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Дизайн банкноти розробили художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.
Що ще відомо про банкноту
- Придбати сувенірну банкноту можна пунктах продажу НБУ та банків-дистриб’юторів.
- Вона не є платіжним засобом.
- Банкнота містить багато захисних засобів. Виготовлена вона на папері з водяним знаком – зображення Землі з материками.
- Наклад – 50 тисяч примірників.
Хто такий Леонід Каденюк
- Каденюк – перший і наразі єдиний космонавт незалежної України.
- Народився у 1951 році – помер у 2018 році.
- Свій легендарний політ він здійснив з 19 листопада до 5 грудня 1997 на американському шатлі "Колумбія".
В Україні випустили сувенірну банкноту з Каденюком: дивіться відео
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