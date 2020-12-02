В кожній області України на підприємствах Державного агентства лісових ресурсів створили мережу плантацій для вирощування новорічних дерев. На плантаціях зростає 13 мільйонів ялинок. З них – стандартного розміру для реалізації досягли 2,5 мільйона.

Виростити ялинку — ціла наука, яка містить чимало тонкощів і нюансів. Про це розповів голова Держлісагентства України Василь Кузьович, повідомляє пресслужба відомства.

Зверніть увагу Місцевий Чорнобиль: як виглядає і чим небезпечне хвостосховище під Дніпром – фото

Як зростають дерева

За його словами, дерева досить примхливі та вимагають особливого догляду. На те, щоб виростити метрову ялинку з насінини, потрібно щонайменше 7 – 9 років. А середній вік новорічних дерев — 12 – 15 років: за цей час вони досягають 2 метри й більше.

Голова Держлісагентства відзначив, що під час вирощування новорічного дерева необхідно докласти чимало зусиль, а процес досить трудомісткий. Зокрема необхідно:

зібрати шишки;

витрусити насіння за допомогою шишкосушарок;

на зимовий період відправити на зберігання;

навесні підготовити ґрунт;

висіяти насіння у посівних розплідниках.

На українському ринку – іноземні ялинки

Як ствердив Кузьович, на українських ринках, окрім вітчизняних ялинок, великим попитом серед громадян користуються зовні привабливі іноземні дерева. Їх імпортують до України з Данії, Швеції, Фінляндії та Канади. Однак на відміну від української, іноземна ялинка коштує в 3 – 4 рази дорожче.

У вітчизняних ялинок є всі необхідні документи й бирки. Перед заготівлею зелене дерево ретельно відбирають за низкою параметрів: враховують форму крони, колір хвої та відсутність дефектів росту,

– наголосив експерт.

Також він додав, що державні лісогосподарські підприємства забезпечують потребу в новорічних ялинках, не завдаючи будь-якої шкоди довкіллю.

Як стильно прикрасити ялинку на Новий рік читайте за посиланням.