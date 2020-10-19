Державна служба фінансового моніторингу за 2020 рік направила правоохоронцям кілька сотень матеріалів щодо фінансових операцій. Вони можуть бути пов'язані з відмиванням 60,3 мільярда гривень.

Упродовж 2020 року Держфінмоніторинг направив у правоохоронні органи 739 матеріалів, які стосуються відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Шкода від таких злочинів становить 60,3 мільярда гривень. Про це повідомив "Урядовий портал".

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Також моніторинг склав 157 матеріалів, які стосуються відмивання грошей у корупційних схемах та розкрадання державного майна. Сума шкоди становить 6,4 мільярда гривень.

Крім того, Держфінмоніторинг направив у поліцію 45 матеріалів про операції осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму чи сепаратизму. Серед них є "Ісламська держава Іраку та Леванту" (ІДІЛ) та інші екстремістські групи.

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