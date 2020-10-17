В України вперше з’явився почесний консул у Квебеку: хто ним став
-
Вперше в історії Україна призначила почесного консула у Монреалі. Ним став експрезидент Світового конгресу українців Евген Чолій.
Угоду про виконання обов’язків почесного консула у Монреалі підписали 16 жовтня. Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на посольство України в Канаді.
Читайте також У Туреччині Зеленський телефоном поспілкувався з Трюдо: про що говорили
Мандат Чолія поширюється і на провінцію Квебек.
Зараз Квебек є лідером з-поміж усіх провінцій Канади за обсягами торгівлі з Україною. І ми безмежно раді, що українські інтереси тут представлятиме саме пан Чолій,
– зазначив посол у Канаді Андрій Шевченко.
За його словами, Чолій – "знакова постать для світової української громади та блискучий, авторитетний правник".