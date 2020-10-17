Вперше в історії Україна призначила почесного консула у Монреалі. Ним став експрезидент Світового конгресу українців Евген Чолій.

Угоду про виконання обов’язків почесного консула у Монреалі підписали 16 жовтня. Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на посольство України в Канаді.

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Мандат Чолія поширюється і на провінцію Квебек.

Зараз Квебек є лідером з-поміж усіх провінцій Канади за обсягами торгівлі з Україною. І ми безмежно раді, що українські інтереси тут представлятиме саме пан Чолій,

– зазначив посол у Канаді Андрій Шевченко.

За його словами, Чолій – "знакова постать для світової української громади та блискучий, авторитетний правник".

Що відомо про Евгена Чолія? Очолював Конгрес українців Канади (1998 – 2004 роки) та Світовий конгрес українців (2008 – 2018 роки). Починаючи з 2012 року, перебуває у довіднику "Найкращі юристи в Канаді".

Зверніть увагу! За останні роки Україна розширила свою дипломатичну присутність у Канаді. У 2018 році відкрили Генеральне консульство в Едмонтоні. У Торонто працює Генконсульство України, а у Ванкувері – почесний консул.