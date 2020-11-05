Верховна Рада 5 листопада підтримала за основу законопроєкт, яким пропонують розширити перелік доходів, за затримку яких платитимуть компенсації. Зокрема, це стосується пенсій та заробітних плат.

За законопроєкт №3817 на засіданні Ради 5 листопада проголосували 247 народних депутатів, повідомляє 24 канал. Читайте також Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум з 2021 піднімуть Закон розширює перелік видів грошових доходів, за порушення термінів виплати яких українцям платитимуть компенсації. За затримку яких виплат передбачені компенсації: пенсії;

щомісячного грошового довічного утримання;

соціальних виплат;

стипендії;

заробітної плати;

суми індексації грошових доходів громадян. У документі прописані також джерела таких виплат. Водночас у пояснювальній записці йдеться, що прийняття закону не призведе до додаткових витрат з держбюджету. Зверніть увагу! На початку вересня 2020 року комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді передбачити для українців компенсації у випадку затримки пенсій, зарплат та інших соціальних виплат. У липні проєкт закону підтримав Кабмін. Крім того, наприкінці січня уряд схвалив аналогічний законопроєкт про компенсації, однак після відставки уряду Олексія Гончарука його зняли з розгляду Ради.