Рада підтримала закон про компенсації за затримку пенсій і зарплат
Верховна Рада 5 листопада підтримала за основу законопроєкт, яким пропонують розширити перелік доходів, за затримку яких платитимуть компенсації. Зокрема, це стосується пенсій та заробітних плат.
За законопроєкт №3817 на засіданні Ради 5 листопада проголосували 247 народних депутатів, повідомляє 24 канал.
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Закон розширює перелік видів грошових доходів, за порушення термінів виплати яких українцям платитимуть компенсації.
За затримку яких виплат передбачені компенсації:
- пенсії;
- щомісячного грошового довічного утримання;
- соціальних виплат;
- стипендії;
- заробітної плати;
- суми індексації грошових доходів громадян.
У документі прописані також джерела таких виплат. Водночас у пояснювальній записці йдеться, що прийняття закону не призведе до додаткових витрат з держбюджету.
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