В Україні є сенс ввести повний локдаун на 2 тижні, – депутатка Кравчук
У "Слузі народу" вважають, що в Україні є сенс ввести на два тижні повний локдаун та компенсувати бізнесу втрати. Це краще, ніж "половинчастий режим", який ставить підприємців у нерівні умови.
Можливість введення у країні тотального карантину прокоментувала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Є сенс зробити на два тижні повний локдаун з компенсацією втрат підприємцям, ніж розтягувати на невідомо який період половинчастий режим, який ставить підприємців у нерівні умови,
– заявила Кравчук.
Вона висловилася щодо умов введення карантину вихідного дня:
- якщо супермаркети працюватимуть, то це, по-перше, несправедливо, по-друге, з великою кількістю відвідувачів буде більший шанс заразитися коронавірусом;
- працюватиме транспорт, що теж збільшує ймовірність підхопити недугу, адже люди носять маски, порушуючи рекомендації.
За словами Кравчук, вона намагається зменшити соціальні контакти, тому витримає карантин вихідного дня. "Але я себе ставлю на місце малих підприємців, власників закладів харчування, працівників кінотеатрів, театрів, і тут інша картина", – додала нардепка.
Вона уточнила, що кафе та ресторани 2/3 свого виторгу отримують саме на вихідні, а заклади культури – половину.
За попередньою постановою, карантин вихідного дня починається з півночі суботи. "Тобто в п’ятницю поблизу магазинів буде подвійне навантаження", – заявила "слуга народу". Адже люди після роботи робитимуть те, що вони планували на суботу та неділю.
Карантин вихідного дня: що відомо
- У МОЗ вважають, що Україні складно буде економічно пережити жорсткий локдаун. Натомість там пропонують карантин вихідного дня.
- У суботу й неділю хочуть дозволити працювати тільки продуктовим магазинам, транспорту, аптекам та заправкам.
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