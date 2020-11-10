У "Слузі народу" вважають, що в Україні є сенс ввести на два тижні повний локдаун та компенсувати бізнесу втрати. Це краще, ніж "половинчастий режим", який ставить підприємців у нерівні умови.

Можливість введення у країні тотального карантину прокоментувала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Є сенс зробити на два тижні повний локдаун з компенсацією втрат підприємцям, ніж розтягувати на невідомо який період половинчастий режим, який ставить підприємців у нерівні умови,

– заявила Кравчук.

Вона висловилася щодо умов введення карантину вихідного дня:

якщо супермаркети працюватимуть, то це, по-перше, несправедливо, по-друге, з великою кількістю відвідувачів буде більший шанс заразитися коронавірусом;

працюватимуть, то це, по-перше, несправедливо, по-друге, з великою кількістю відвідувачів буде більший шанс заразитися коронавірусом; працюватиме транспорт, що теж збільшує ймовірність підхопити недугу, адже люди носять маски, порушуючи рекомендації.

За словами Кравчук, вона намагається зменшити соціальні контакти, тому витримає карантин вихідного дня. "Але я себе ставлю на місце малих підприємців, власників закладів харчування, працівників кінотеатрів, театрів, і тут інша картина", – додала нардепка.

Вона уточнила, що кафе та ресторани 2/3 свого виторгу отримують саме на вихідні, а заклади культури – половину.

За попередньою постановою, карантин вихідного дня починається з півночі суботи. "Тобто в п’ятницю поблизу магазинів буде подвійне навантаження", – заявила "слуга народу". Адже люди після роботи робитимуть те, що вони планували на суботу та неділю.

Зверніть увагу! Раніше думку про доцільність введення локдауну з умовою підтримки бізнесу висловив і колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

Карантин вихідного дня: що відомо