Україну сколихнула низка землетрусів. Підземні поштовхи відбувалися в Карпатському регіоні на території 3 західних областей протягом 2 – 3 грудня.

Про землетруси в Україні повідомили на сайті сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.

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Де так коли сталися землетруси

Перший землетрус стався в Івано-Франківській області 2 грудня о 16:14:32.

На Прикарпатті біля міста Надвірна сила підземних поштовхів становила 2,7 бала.

Наступні 2 зафіксували у Львівській та Закарпатській областях 3 грудня о 14:35:00 та 14:35:24 відповідно.

На Львівщині біля Дрогобича та Закарпатті у Воловецькому районі зафіксували землетруси магнітудою по 1,5 балів.

Такі підземні поштовхи були незначними, тому до руйнувань, на щастя, не призвели.

Коли та де трясло раніше

15 і 21 листопада землетруси зафіксували на Буковині;

у жовтні трясло на Буковині та на Закарпатті;

а у вересні були поштовхи у Закарпатській області. У всіх цих випадках магнітуда не перевищувала 2,5 бали.



У 3 областях України зафіксували землетруси: Фото зі сайту Gcsk.gov.ua

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Довідка. В Україні для визначення інтенсивності землетрусів використовують 12-бальну шкалу MSK-64 (Медведєва-Шпонхойера-Карніка). Відповідно до неї, відчутний землетрус починається з 3 балів. Його відчувають небагато людей, які перебувають всередині приміщення; просто неба – лише в сприятливих умовах.