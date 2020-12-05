В Україні зафіксували серію землетрусів у 3 областях: де та коли трясло
Україну сколихнула низка землетрусів. Підземні поштовхи відбувалися в Карпатському регіоні на території 3 західних областей протягом 2 – 3 грудня.
Про землетруси в Україні повідомили на сайті сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.
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Де так коли сталися землетруси
- Перший землетрус стався в Івано-Франківській області 2 грудня о 16:14:32.
На Прикарпатті біля міста Надвірна сила підземних поштовхів становила 2,7 бала.
- Наступні 2 зафіксували у Львівській та Закарпатській областях 3 грудня о 14:35:00 та 14:35:24 відповідно.
На Львівщині біля Дрогобича та Закарпатті у Воловецькому районі зафіксували землетруси магнітудою по 1,5 балів.
Такі підземні поштовхи були незначними, тому до руйнувань, на щастя, не призвели.
Коли та де трясло раніше
- 15 і 21 листопада землетруси зафіксували на Буковині;
- у жовтні трясло на Буковині та на Закарпатті;
- а у вересні були поштовхи у Закарпатській області. У всіх цих випадках магнітуда не перевищувала 2,5 бали.
У 3 областях України зафіксували землетруси: Фото зі сайту Gcsk.gov.ua
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