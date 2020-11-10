В Україні закрили кримінальне провадження проти Байдена
Нацполіція України закрила кримінальне провадження проти обраного президента США Джозефа Байдена. Відповідну справу відкрили за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.
Через відсутність об'єкту злочину справу припинили розслідувати 23 вересня 2020 року. Про це з посилання на копію постанови повідомляє Укрінформ.
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Згідно з інформацією, справа була зареєстрована у Державному бюро розслідувань за статтею Кримінального кодексу Україні щодо втручання в діяльність державного діяча.
Під час проведення досудового розслідування встановили, що кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі відсутності в діянні громадянина США складу кримінального проступку,
— йдеться в постанові.
Що цьому передувало
- У січні 2018 року на дискусійній панелі Ради міжнародних відносин у Вашингтоні Джо Байден розповів, як у 2016 році вимагав звільнити генпрокурора.
- Віктор Шокін заявляв американським ЗМІ, що його відставка пов'язана з розслідуванням справи Burisma. Згідно зі словами ексгенпрокурора, якби йому дозволили залишатися на роботі, він би поставив під сумнів кваліфікацію Гантера Байдена, який був членом ради директорів компанії.
- У травні 2020 року Печерський районний суд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора почати розслідування у справі щодо можливого втручання Джо Байдена в діяльність ексгенпрокурора Віктора Шокіна.
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