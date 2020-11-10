Нацполіція України закрила кримінальне провадження проти обраного президента США Джозефа Байдена. Відповідну справу відкрили за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.

Через відсутність об'єкту злочину справу припинили розслідувати 23 вересня 2020 року. Про це з посилання на копію постанови повідомляє Укрінформ.

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Згідно з інформацією, справа була зареєстрована у Державному бюро розслідувань за статтею Кримінального кодексу Україні щодо втручання в діяльність державного діяча.

Під час проведення досудового розслідування встановили, що кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі відсутності в діянні громадянина США складу кримінального проступку,

— йдеться в постанові.

Що цьому передувало