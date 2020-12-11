На сайті президента зареєстрували петицію про відставку директора НАБУ Артема Ситника. На думку автора, він не бореться з корупцією, а лише займається самопіаром.

Ситник не може очолювати НАБУ через значну кількість скандалів довкола антикорупційного органу, політичну заангажованість та низьку ефективність під час роботи. Відповідну петицію зареєстрували 10 грудня 2020 року.

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Автор звернення зазначив, що проти Ситника висунули й обвинувачення через кримінальні порушення. Зокрема, мовиться про:

продаж земельної ділянки в окупованому Севастополі;

внесення Ситника в офіційний реєстр корупціонерів НАЗК;

ймовірні факти впливу очільника НАБУ на ухвалення рішень господарськими судами в інтересах його близьких та друзів;

підготовка та направлення електронною поштою проєктів процесуальних документів слідчих і прокурорів, які він потім підписував.

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У петиції вказано, що наразі суспільство також не підтримує дії Артема Ситника. За даними деяких соцопитувань, рівень його повної підтримки становить лише 11%. Такий показник є найменшим серед усіх очільників правоохоронних органів.

Через ці та інші порушення автор звернення закликав Володимира Зеленського ініціювати звільнення очільника НАБУ.

Реальний економічний ефект від діяльності цього органу під керівництвом Артема Ситника є мізерним,

– мовиться у петиції.