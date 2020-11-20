Через погіршення ситуації з COVID-19 в Україні на період Нового року та Різдва можуть ввести повний локдаун. Він триватиме упродовж 3 – 4 тижнів.

Що відомо про локдаун на Різдво

Якщо добовий приріст заражених становитиме 20 – 22 тисячі, локдаун можуть ввести ще до початку зимових свят. Про це повідомляє Obozreatel.

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Локдаун в Україні буде введений, ця ідея підтримана всім урядом. Єдине, що зараз обговорюється – це дата, коли його вводити. Є два варіанти: або з 20-25 грудня і до другої половини січня – Старого нового року. Або ще раніше,

– мовиться у повідомленні.

Очільники українських міст вже нібито попереджені про можливе повернення жорсткого карантину.

Головною метою такого рішення є мінімалізувати людські контакти у святкові дні. Тобто цьогоріч українцям доведеться зустрічати Новий рік та Різдво без традиційних ярмарків, концертів та корпоративів.

Що каже влада

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що Кабмін планує ввести повний локдаун на території України щонайменше на 2 тижні. Про це очільник міста заявив після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

За словами Марцінківа, є 2 сценарії розвитку подій: оптимістичний та песимістичний.

При оптимістичному сценарії повний локдаун в Україні введуть 20 – 25 грудня.

При песимістичному – з 10 – 15 грудня.

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