В Україні на зимові свята планують ввести повний локдаун, – ЗМІ
Через погіршення ситуації з COVID-19 в Україні на період Нового року та Різдва можуть ввести повний локдаун. Він триватиме упродовж 3 – 4 тижнів.
Що відомо про локдаун на Різдво
Якщо добовий приріст заражених становитиме 20 – 22 тисячі, локдаун можуть ввести ще до початку зимових свят. Про це повідомляє Obozreatel.
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Локдаун в Україні буде введений, ця ідея підтримана всім урядом. Єдине, що зараз обговорюється – це дата, коли його вводити. Є два варіанти: або з 20-25 грудня і до другої половини січня – Старого нового року. Або ще раніше,
– мовиться у повідомленні.
Очільники українських міст вже нібито попереджені про можливе повернення жорсткого карантину.
Головною метою такого рішення є мінімалізувати людські контакти у святкові дні. Тобто цьогоріч українцям доведеться зустрічати Новий рік та Різдво без традиційних ярмарків, концертів та корпоративів.
Що каже влада
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що Кабмін планує ввести повний локдаун на території України щонайменше на 2 тижні. Про це очільник міста заявив після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
За словами Марцінківа, є 2 сценарії розвитку подій: оптимістичний та песимістичний.
- При оптимістичному сценарії повний локдаун в Україні введуть 20 – 25 грудня.
- При песимістичному – з 10 – 15 грудня.
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