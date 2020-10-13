Через складну ситуацію з коронавірусом уряд вирішив посилити карантинні заходи в Україні. Зокрема, мовиться про масові заходи та дозволену на них кількість людей.

В Україні змінили дозволену кількість людей на масових заходах

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 13 жовтня. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, ці заходи спрямовано передусім для безпеки українців. Про це пише 24 канал.

Важливо Карантин в Україні продовжують до 31 грудня

Водночас Шмигаль підкреслив, ррозрахунки уряду показують, що після проведення концертів із масовим скупченням людей кількість хворих у регіонах суттєво зростала.

Скільки тепер довзволяють людей на масових заходах

Зелена зона – не більше ніж 50.

Жовта – до 30.

Помаранчева – щонайменше 20.

Зверніть увагу! Також слід дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра та маскового режиму на масових заходах у всіх зонах.

Які ще нововведення щодо адаптивного каратину ухвалив уряд

Дозволив спортивні заходи без глядачів, окрім міжнародних за окремим погодженням МОЗ.

Рекомендував закладам середньої освіти встановити канікули з 15 до 30 жовтня.

Закладам профтехосвіти, передвищої та вищої освіти рекомендував перейти на дистанційне навчання з 15 жовтня до 15 листопада. Водночас студенти мають покинути свої гуртожитки.



Ресторани та інші заклади громадського харчування повинні працювати виключно від 7:00 до 22:00.