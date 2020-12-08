Археологи знайшли у Миколаївській області перстень часів Османської імперії. Дослідники припустили, що прикраса належала онукові турецького султана Сулеймана.

Перстень знайшли в околицях села Березань Очаківського району. Про це повідомив дослідник Карл Хейн на своїй фейсбук-сторінці.

Зверніть увагу Поле засіяне кістками: на Запоріжжі фермер зорав старе єврейське кладовище – фото

Що відомо про прикрасу

Прикрасу зробили зі срібла з позолотою. На неї нанесли гравіювання: "Аллах, я — твій слуга". Для того, щоб зрозуміти нанесений напис, вчені звернулися до фахівців у Стамбулі. Вони припустили, що перстень зроблений на початку XVIII століття.



Прикраса нащадка Сулеймана / Фото з фейсбук-сторінки Карла Хейна

Історія персня

За словами експерта, колись Миколаївщина була територією Османської імперії, провінції Едісан.

Тихе, квітуче, побожне місце. У XVIII столітті анексовано Росією. Перстень розповів мені, що він належав старшому синові старого Селіма, Осману,

– зазначив Карл Хейн.

Він додав: "Важко пораненим Осман — ефенді з загоном під натиском російських відходив до моря. Помолившись Аллаху, він поцілував перстень і залишив його в рідних землях, в надії обов'язково повернутися. Захищаючи батьківщину, героїчно загинув на війні з росіянами".

Зазначимо! Раніше у Криму археологи розкопали стародавню керамічну майстерню. Більше читайте тут.