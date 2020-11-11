В Україні знов запровадили загальнонаціональний карантин: зон більше не буде
Через несприятливу епідеміологічну ситуацію Кабінет Міністрів ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні. Уряд скасував поділ країни на зони та повернув загальнонаціональний карантин.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив 11 листопада під час засідання. Про це повідомляє 24 канал.
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Які заборони діятимуть в Україні
- Заборонені масові заходи за участю понад 20 осіб, заповненість більше за 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті.
- Заборона дискотек, робота нічних клубів та розважальних закладів.
- Після 22:00 та до 7:00 заборонена робота закладів харчування з організацією дозвілля, тобто ресторанів, барів і кафе. Водночас обмеження не поширюються на адресну доставку та замовлення на винос.
- Відвідувачі у закладах громадського харчування можуть перебувати лише на відстані не менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками й не більше 4 осіб за столом без урахування дітей, віком до 18 років.
- Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння.
Водночас уряд скасував поділ України на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Зауважимо, що останнім часом всі регіони нашої країни були або помаранчевими, або червоними. А до послаблення карантину не була готова жодна область.
Яка ситуація з COVID-19 в Україні
- За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 10 611 людей. Від ускладнень коронавірусної хвороби помер 191 пацієнт. Натомість видужали від COVID-19 ще 6 802 мешканці України.
- Станом на 11 листопада в Україні виявили 489 808 хворих на COVID-19. З них одужали 221 459 людей, втім ще 8 947 померли від ускладнень, викликаних хворобою.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що ситуація критична, Україна дійшла до точки неповернення.
- Він додав, що навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн, тому Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову ввели жорсткі карантинні обмеження.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вже у січні 2021 року в Україні може настати італійський сценарій, коли медичні установи будуть переповнені хворими. Аби цього уникнути, уряд має запровадити додаткові карантинні заходи.
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