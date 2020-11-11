Через несприятливу епідеміологічну ситуацію Кабінет Міністрів ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні. Уряд скасував поділ країни на зони та повернув загальнонаціональний карантин.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив 11 листопада під час засідання. Про це повідомляє 24 канал.

Важливо В Україні ввели карантин вихідного дня: що це означає

Які заборони діятимуть в Україні

Заборонені масові заходи за участю понад 20 осіб, заповненість більше за 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті.

за участю понад 20 осіб, заповненість більше за 50% місць у театрах та кінотеатрах, громадському транспорті. Заборона дискотек, робота нічних клубів та розважальних закладів.

Після 22:00 та до 7:00 заборонена робота закладів харчування з організацією дозвілля, тобто ресторанів, барів і кафе. Водночас обмеження не поширюються на адресну доставку та замовлення на винос.

з організацією дозвілля, тобто ресторанів, барів і кафе. Водночас обмеження не поширюються на адресну доставку та замовлення на винос. Відвідувачі у закладах громадського харчування можуть перебувати лише на відстані не менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками й не більше 4 осіб за столом без урахування дітей, віком до 18 років.

не менше 2 метрів між місцями для сидіння за сусідніми столиками й не більше 4 осіб за столом без урахування дітей, віком до 18 років. Під забороною і перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більше, ніж кількість місць для сидіння.

Зверніть увагу! Аби убезпечити літніх людей від інших верств населення під час пандемії коронавірусу, уряд пропонує запровадити в Україні час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 у місцях торгівлі та органах влади. Крім того, в Україні також ввели карантин вихідного дня.

Водночас уряд скасував поділ України на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. Зауважимо, що останнім часом всі регіони нашої країни були або помаранчевими, або червоними. А до послаблення карантину не була готова жодна область.

Яка ситуація з COVID-19 в Україні