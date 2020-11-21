В Україні знову почався карантин вихідного дня: що заборонено
Другі вихідні поспіль в Україні – карантин вихідного дня. Рішення про обмеження уряд ухвалив ще 11 листопада. Діятимуть вони, попередньо, до 30 листопада.
Обмеження чинні з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Детально дізнатись про умови карантину вихідного дня можна у матеріалі 24 каналу.
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Що працює у суботу та неділю:
- продуктові магазини;
- аптеки (зокрема, ветеринарні);
- АЗС (без зон харчування),
- громадський транспорт;
- заклади з надання фінансових послуг;
- оператори поштового зв'язку;
- медичні та ветеринарні клініки;
- автомайстерні;
- знімальні майданчики (з обмеженням кількості учасників зйомок).
Що заборонено:
- приймання відвідувачів у закладах громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо) – можлива лише торгівля на виніс;
- приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;
- робота магазинів, окрім продуктових (щонайменше 60% закладу має бути присвячено торгівлі продуктами, пальним, ліками, виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами);
- робота закладів культури, які проводять культурно-масові заходи (концерти, фестивалі, театральні заходи, кінопокази тощо);
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
У яких містах відмовилися вводити обмеження
Влада декількох міст оголосила про те, що виконувати рішення уряду не буде. Зокрема, йдеться про Рівне, Житомир, Слов'янськ, Черкаси, Мукачево, Тернопіль.
А у Львові та Івано-Франківську вирішили просто скасувати вихідні. Так, до 30 листопада усі суботи та неділі тут оголосили робочими, відповідно, усі заклади можуть працювати у звичайному режимі. Проте 19 листопада мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зазначив, що у місті все ж виконуватимуть ухвалу уряду.
Зазначимо, що очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що місцева влада не може послаблювати карантин, у її повноваженнях – лише посилення обмежень.
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Скільки порушників виявили на попередніх вихідних
Найбільше порушень карантину вихідного дня 14 – 15 листопада зафіксували в регіонах, де місцева влада відмовлялася виконувати рішення уряду. Загалом правоохоронці закрили 2,4 тисячі об’єктів. Зокрема, заклади торгівлі, нічні клуби і спортзали.
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