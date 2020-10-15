Київська філія німецького Інституту Медичної Молекулярної Діагностики – компанія ІММД, впровадила новий метод ПЛР-тестування, який не тільки істотно спрощує забір зразка, але і в значній мірі скорочує розповсюджуваність вірусу в країні.

Як повідомила директорка компанії ІММД Ірина Скороход, новий метод забору зразків абсолютно безпечний і комфортний для будь-якої людини, включно з дітьми, і не вимагає залучення медичного персоналу, йдеться на сайті COVID-19 SCREENING.

За її словами, в разі виявлення симптомів, або через 3-5 днів після контакту з підтвердженим хворим, людина може онлайн замовити доставку розчину, яким потрібно прополоскати горло протягом 1 хвилини. У комплекті посилки міститиметься пробірка, в яку потрібно сплюнути цей розчин, і проста анкета, яку потрібно заповнити. Цю посилку буде доставлено в лабораторію, де зразок буде протестований методом ПЛР. ІММД використовує високочутливі ПЛР-тести з магнітними частинками, які на відміну від багатьох доступних на сьогодні ПЛР-тестів, здатні виявити наявність інфекції, якщо в зразку перебуває дуже мала кількість РНК вірусу – 20 копій. Для порівняння, інші тести в Україні можуть виявляти вірус, якщо в зразку є кілька сотень або навіть тисяч копій РНК.

Що це дає?

На сьогодні, основним способом поширення вірусу є прямий контакт хворого із здоровими людьми. Це відбувається в громадському транспорті, в магазинах, в офісі, школі тощо. Якщо людина відчуває, що у неї з'явилися симптоми, вона повинна приїхати до лікувального закладу і здати мазок на аналіз. Далеко не всі мають власну машину, багатьом доводиться їхати у громадському транспорті. Тоді і відбувається масове поширення вірусу, оскільки маски, які використовуються в Україні в місцях масового скупчення людей, не забезпечують адекватного захисту оточуючих.

Новий метод розриває глобальний ланцюг поширення вірусу. Хворий самостійно бере у себе зразок, перебуваючи на ізоляції у себе вдома. Доставка зразка в лабораторію абсолютно безпечна. Результат приходить через інтернет. Тільки в разі розвитку важкої форми захворювання, що вимагає надання спеціалізованої медичної допомоги в стаціонарі, хворий може бути доставлений у лікарню за дотримання відповідних заходів безпеки.

Де це вже застосовується

Методика розроблена німецьким професором Михайлом Вагнером на базі Центру Мікробіології Університету Відня, вона має всі необхідні валідації і підтвердження. Тисячі зразків уже протестовані з застосуванням цієї методики. У Відні вона затверджена на рівні міського Управління охорони здоров'я, у співпраці з Федеральним Міністерством освіти, науки і досліджень. Спеціальна програма розроблена для тестування школярів за цією методикою.

В Україні лабораторія ІММД вже проводить таке тестування в Києві, у найближчі кілька тижнів цю технологію буде впроваджено на всій території України.