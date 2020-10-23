Президент України Володимир Зеленський анонсував будівництво одразу п'яти медичних містечок по всій Україні. Вартість першої черги будівництва становить 5,9 мільярда гривень.

Зеленський заявив про будівництво під час робочої поїздки на Донеччину. Про це повідомляє Офіс Президента.

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Що відомо про будівництво

Загалом вартість будівництва лікарень становитиме 8 мільярдів гривень. Почати спорудження планують у першому кварталі 2021 року за наявності відповідного фінансування.

У нас є завдання – зробити п'ять медичних містечок по Україні. Ми їх зробимо,

– сказав президент.

Візит Зеленського на Донеччину: головне

Під час перебування з робочою поїздкою на Донеччині Зеленський взяв участь у відкритті після реконструкції Обласного діагностичного центру з консультативною поліклінікою у Слов'янську.

Глава держави оглянув:

нові кабінети МРТ та КТ,

відділення діагностичної ендоскопії,

відділення інтервенційної хірургії для проведення лікування протягом однієї доби.

У центрі передбачена максимальна комп'ютеризація з використанням медичної інформаційної системи та електронної черги з можливістю бронювання онлайн.

Відремонтований центр зможе надавати якісніші діагностичні послуги мешканцям Донеччини. Тут виконуватимуть вузькоспеціалізовані та високотехнологічні дослідження,

– мовиться у повідомленні ОП.

Володимир Зеленський під час спілкування з працівниками діагностичного центру зазначив, що наявність висококваліфікованих лікарів і сучасного обладнання – запорука надання якісної медичної допомоги.



Візит Зеленського на Донеччину / Фото ОП



Обласний діагностичний центр у Слов'янську / Фото ОП