Кабінет Міністрів України підготував для підпису президента два укази про призначення двох нових професійних свят. Обидва вони стосуються працівників фінансового сектору – працівників системи фінансового моніторингу й казначея.

Про рішення Кабінету Міністрів України розповів народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграмі. До слова 9 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день День працівника системи фінансового моніторингу Відтепер його щорічно відзначатимуть 28 листопада. Система фінансового моніторингу – це сфера, яка здійснює контроль за фінансовими операціями. У державному секторі також може здійснюватися моніторинг за "відмиванням" грошей і фінансування тероризму. День казначея Це свято відзначатимуть 27 квітня. Якщо говорити просто, казначей – це скарбник, посадовець чи працівник органу, який завідує фінансами держави або компанії. Всього в Україні є сотні професійних свят. В один день їх може бути одразу декілька. В окремих сферах дата відзначення професійного свята може бути пов'язане, наприклад, з датою заснування якоїсь державної служби або з іншою історичною подією.