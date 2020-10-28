Команда Ukraїner вперше провела експедицію за кордоном, досліджуючи українську спільноту у Німеччині. Її результатом стала серія історій під назвою "Країна ззовні". Героїнею однієї з них стала Оксана Линів – відома диригентка світового рівня.

У 2021 році вона стане першою жінкою-диригенткою за всі 145 років історії Вагнерівського фестивалю — найпрестижнішого оперного фестивалю світу, повідомляє Ukraїner.

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"Якби я не отримала базу в Україні, не змогла би добитися того успіху, який я зараз маю. В Німеччині я фактично вже могла шліфувати свої знання", – пояснила диригентка.

Жінки за пультом великих симфонічних оркестрів є досі унікальним явищем для Європи, адже до середини ХХ століття класична музика фактично була привілеєм чоловіків. Оксана Линів живе у Німеччині та успішно розвиває свою кар'єру, співпрацюючи з кращими оркестрами світу.

У 2017 році її обрали головною диригенткою Оперного театру та Філармонійного оркестру міста Ґрац (Австрія), де вона стала першою жінкою – головною диригенткою в історії міста. Будучи зіркою світової класичної сцени, Линів реалізує масштабні мистецькі проєкти.



Українська диригентка Оксана Линів / Фото Ukraїner

Вона є впізнаваною амбасадоркою культури України у світі. Жінка керує кількома оркестрами за кордоном, а в Україні створила фестиваль класичної музики LvivMozArt та заснувала Молодіжний симфонічний оркестр України.

Саме завдяки їй у репертуарі європейських оркестрів все частіше з'являються твори знаних українських композиторів – від Лятошинського до Сильвестрова. Оксана прагне підтримувати та розвивати творчість українських авторів, а також відкривати культуру України для Заходу.

По-перше, розповісти про Україну в світі. По-друге – про історичний зв'язок України з великою європейською культурною традицією. Але також, аби поряд з відомими композиціями видатних класиків світу звучали твори видатних українців,

– наголосила Линів.

"На кожному фестивалі LvivMozArt ми відкриваємо нові імена. І дуже щаслива, що українські композитори спеціально пишуть свої твори на замовлення", – додала вона.

Більше про українку Оксану Линів дивіться у відео Ukraїner:

Довідка. Експедицію Німеччиною реалізовано у співпраці з ГО "Ательє культури та спорту" разом з Фондом "Пам'ять, відповідальність і майбутнє" (EVZ), програмами "MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді" та "Культура для змін" за підтримки Українського культурного фонду.