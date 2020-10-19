В Ірані розпочалися переговори щодо збиття у небі над Тегераном українського літака МАУ. Українська делегація окреслила пріоритети роботи під час зустрічі.

Першочергово Україна хоче з'ясувати всі обставини катастрофи. Про це заявив у відеозверненні заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін, повідомляє "РБК-Україна".

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Заступник міністра зазначив, що в Ірані на цих переговорах працюватимуть три робочі групи:

авіаційні експерти,

слідчі прокурори,

військові.

Українська делегація прибула в Іран, і ми розпочинаємо переговори щодо збитого у січні іранського літака. Іранська сторона вже визнала факт збиття на своїй території. Наразі нашим завданням є з'ясувати всі обставини зазначеної трагедії: чи йдеться про людську помилку, чи це результат прорахунків у системі організації польотів над Іраном,

– сказав Єнін.

Другий етап перемовин щодо збиття літака МАУ: головне

В Ірані 18 жовтня розпочався другий раунд перемовин щодо збитого літака МАУ. Друга частина переговорів стосується судових питань, а третя – юридичних, пов'язаних із сумою компенсації родинам жертв катастрофи.

щодо збитого літака МАУ. Друга частина переговорів стосується судових питань, а третя – юридичних, пов'язаних із сумою компенсації родинам жертв катастрофи. Раніше казали, що розслідування катастрофи рейсу Міжнародних авіаліній України в Ірані може затягнутися на 5 років.

В кінці липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з іранською стороною, на якій Іран висловив готовність виплатити компенсації за збитий літак МАУ.

Зверніть увагу! 8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерана іранські військові збили ракетою літак МАУ. Жертвами катастрофи стали 176 людей. Детальніше про трагедію – за посиланням.



Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу