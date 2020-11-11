Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в одному з інтерв'ю нібито заявив, що українські військові будуть нести відповідальність за військові злочини поряд з представниками ОРДЛО. Українська делегація у ТКГ одразу ж дала пояснення його словам та наголосила, що це не відповідає дійсності.

Деякі недобросовісні ЗМІ та окремі лідери суспільної думки розповсюджують неправдиві відомості про висловлювання Кравчука. Про це заявила українська делегація в ТКГ на сторінці у фейсбуці.

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Позиція української делегації у ТКГ

У делегації наголосили, що Кравчук сказав, що українські бійці, які застосовували дії, не передбачені навіть війною, будуть нести покарання. Як зауважив Кравчук, "не буде поділу на ОРДЛО та Україну". Натомість раніше ЗМІ поширювали інформацію, що "що українські військові будуть нести відповідальність за військові злочини поряд з представниками ОРДЛО".

Це не відповідає дійсності. У цитаті немає "нести відповідальність разом з ОРДЛО", термін "ОРДЛО" неправильний. Є лише "ОРДЛО України",

– мовиться у повідомленні делегації.

Також у заяві підкреслили, що "військові злочини" простими словами – це злочини проти правил та законів військової служби, а "воєнні злочини" – це порушення правил і звичаїв ведення війни, наприклад, вбивство військовополонених і мирних жителів або знущання.

Водночас підкреслюється, що з приводу притягнення до кримінальної відповідальності за воєнні злочини в Україні є певні застереження. Річ у тім, що Кримінальний кодекс не передбачає кримінальної відповідальності за злочини проти людяності та за воєнні злочини, що є порушенням звичаєвого, а не договірного міжнародного гуманітарного права.