Напередодні президент заявив, що тотальний карантин в Україні буде, якщо кількість нових хворих на добу перевищуватиме 9,5 тисяч. Однак ексзаступник міністра економічного розвитку Павло Кухта вважає, що такий сценарій в Україні не є економічно можливим.

Найімовірніше, це буде якась форма адаптивного карантину. Однак не жорсткий локдаун, як це було навесні. Про це керівник політичних питань Київської школи економіки розповів в ефірі 24 каналу.

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"Українська економіка має вкрай невеликий запас міцності. Тотального локдауну вона не витримає", – зазначив він.

За його словами, влада запровадить саме адаптивний карантин в якійсь формі, однак в певний момент його доведеться імплементувати. Втім наголосив, що зараз вводиться адаптивний карантин, однак потім він не працює. Частина бізнесів його виконує, інша – ні.

Щоб збити епідемію, уряд довів ситуацію до такого етапу, що вже виглядає так, ніби без карантину не обійдеться в якійсь формі,

– пояснив Павло Кухта.

Ексзаступник міністра економічного розвитку вважає, що відповідальність наразі на уряді, а конкретно на медичному блоці. Якби вони нормально провели свою роботу, захворюваність, ймовірно, можна було б утримати на якомусь певному рівні.

І відтак не було б потреби робити карантин. Натомість зараз це виглядає як походи в Раду з перекладанням відповідальності на всіх поспіль.