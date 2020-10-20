Українська економіка не витримає, – Кухта про наслідки жорсткого карантину
Напередодні президент заявив, що тотальний карантин в Україні буде, якщо кількість нових хворих на добу перевищуватиме 9,5 тисяч. Однак ексзаступник міністра економічного розвитку Павло Кухта вважає, що такий сценарій в Україні не є економічно можливим.
Найімовірніше, це буде якась форма адаптивного карантину. Однак не жорсткий локдаун, як це було навесні. Про це керівник політичних питань Київської школи економіки розповів в ефірі 24 каналу.
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"Українська економіка має вкрай невеликий запас міцності. Тотального локдауну вона не витримає", – зазначив він.
За його словами, влада запровадить саме адаптивний карантин в якійсь формі, однак в певний момент його доведеться імплементувати. Втім наголосив, що зараз вводиться адаптивний карантин, однак потім він не працює. Частина бізнесів його виконує, інша – ні.
Щоб збити епідемію, уряд довів ситуацію до такого етапу, що вже виглядає так, ніби без карантину не обійдеться в якійсь формі,
– пояснив Павло Кухта.
Ексзаступник міністра економічного розвитку вважає, що відповідальність наразі на уряді, а конкретно на медичному блоці. Якби вони нормально провели свою роботу, захворюваність, ймовірно, можна було б утримати на якомусь певному рівні.
І відтак не було б потреби робити карантин. Натомість зараз це виглядає як походи в Раду з перекладанням відповідальності на всіх поспіль.
Що може зробити малий та середній бізнес, аби підготуватися до жорсткого карантину
На думку економіста, можливості підготуватися до цього дуже обмежені. Особливо, якщо це бізнес зі сфери послуг, який зачиняється і не заробляє гроші. Однак свою бізнес-модель обов'язково потрібно готувати до того, як працювати в локдауні.
Можливо, можна перейти дистаційно чи забезпечити завчасно дотримання соціального дистанціювання на місці, аби можна було працювати в локдаун,
– припустив він.
І підсумував, що лише такі речі можуть допомогти в умовах запровадження жорсткого карантину.