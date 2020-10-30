Українська економіка може відновити зростання на 4% у 2021 – 2022 роках. Однак прогноз Національного банку щодо цього року залишається незмінним. В Україні очікується падіння ВВП, яке становитиме 6%.

Скорочення економіки зумовлене складним періодом жорстких карантинних обмежень для бізнесу. Водночас в умовах поступового пом'якшення карантину ділова активність помітно пожвавилася. Про це йдеться у в інфляційному звіті Національного банку за жовтень 2020 року.

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У 2021 –2022 роках українська економіка зростатиме на рівні близько 4%. У Нацбанку відзначили, що основним драйвером зростання залишатиметься приватне споживання на тлі стрімкого підвищення мінімальної заробітної плати у 2021 році.

За прогнозами, у 2020 році борг України зросте до 63% ВВП. Це відбудеться через:

нарощення дефіциту бюджету;

падіння номінального ВВП;

обмінний курс гривні, що слабший, ніж наприкінці 2019 року.

Однак у Нацбанку наголосили, що надалі цей показник буде знижуватися.

Вплив COVID-19 на економіку України

У звіті мовиться, що довготривала пандемія коронавірусу, стрімке підвищення рівня захворюваності та повернення до жорсткіших карантинних заходів може призвести до суттєвішого та тривалішого охолодження економіки не лише в Україні, а й у всьому світі.

Відтак виникне потреба в посиленні фіскальних та монетарних стимулів для підтримки економіки і населення.

Через безпрецедентні карантинні заходи в ІІ кварталі 2020 року економіки країн – ОТП України зазнали найглибшого падіння з часів Другої світової війни,

– повідомляє Нацбанк.

Крім впливу пандемії, актуальними для економіки України залишаються й інші ризики: