Важливо пам'ятати, що мова – це питання національної безпеки, і вона завжди на часі.

В Совєцькому союзі прикладом успішної політики вважається подолання безграмотності на територіях союзу, зокрема, з допомогою політики впровадження "Лікнепу".

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Утім, "підвищення грамотності" на той час мало зовсім іншу мету, аніж покращення життя громадян через навчання та підвищення рівня освіти. Навчання читанню та письму стали передусім інструментами поширення й вкорінення пропаганди для побудови комуністичного суспільства та укріплення підґрунтя для поширення комунізму. Очевидно, що було значно легше маніпулювати свідомістю людини через ті самі листівки, з яких людина могла щось прочитати та зрозуміти "правильні" пропагандистські меседжі, ніж тією, що не вміла читати й писати.

Радянський Союз уже зник, але не "мовне питання"