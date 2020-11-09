Українська мова досі бореться за право на існування в Україні: як розірвати це коло?
Важливо пам'ятати, що мова – це питання національної безпеки, і вона завжди на часі.
В Совєцькому союзі прикладом успішної політики вважається подолання безграмотності на територіях союзу, зокрема, з допомогою політики впровадження "Лікнепу".
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Утім, "підвищення грамотності" на той час мало зовсім іншу мету, аніж покращення життя громадян через навчання та підвищення рівня освіти. Навчання читанню та письму стали передусім інструментами поширення й вкорінення пропаганди для побудови комуністичного суспільства та укріплення підґрунтя для поширення комунізму. Очевидно, що було значно легше маніпулювати свідомістю людини через ті самі листівки, з яких людина могла щось прочитати та зрозуміти "правильні" пропагандистські меседжі, ніж тією, що не вміла читати й писати.
Радянський Союз уже зник, але не "мовне питання"
Україна вже давно не є частиною совєтів, але до цього часу нам треба буквально виборювати право жити в україномовному середовищі, навчатися, читати й отримувати послуги державною мовою.
Інтенсивне поширення Росією комплексу меншовартості через українську мову стало однією з причин, чому в незалежній Україні ми досі маємо фейкові "мовні питання", які активно розкручує Кремль та його рупори в Україні. Йдеться про міфічні утиски російськомовних, про штучність української мови чи про те ж міфічне роз'єднання суспільства через мову. Це є цілковитою брехнею, яка вигідна Кремлю.
Як суспільству, нам варто позбуватися цього набутого століттями комплексу меншовартості і пам'ятати, що звична нам двомовність в Україні – це прямий результат кривавої політики репресій, заборон, дискримінації і постійного прагнення російського окупанта роз'єднати та асимілювати українців. Це прагнення нікуди не зникло та існує досі.
Важливо пам'ятати, що мова – це питання національної безпеки, і вона завжди на часі.
Як удосконалювати власну "мовну грамотність"?
І не лише в День української писемності та мови, а щодня треба поширювати її у своєму мовному середовищі, вивчати і захищати державну мову, покращувати її знання та удосконалювати свою так звану "мовну грамотність". Як це можна зробити?
- Є різні тренажери правопису, які допомагають швидко пригадати основні правила та одразу потренуватися.
- Є навіть курси для вивчення української мови, наприклад, від Є-Мова.
- Курс про лайфхаки української мови від EdEra.
- Підпишіться на сторінку Mova, де регулярно пишуть про правильне вживання українських слів.
- Тут є серія мультфільмів українською мовою, в яких доступно пояснюють правила української мови
- Тут є розвінчання міфу про "штучність української мови" з цікавими відео на цю тему
Одразу можете ділитися цим посиланням з тими, хто поширює меседжі про "штучність" української мови.
Важливо! Мова відіграє визначальну роль для єдності і майбутнього України, – мовний омбудсмен
Говоріть українською, вимагайте і надавайте послуги українською, вивчайте та захищайте українську мову! І де б ви не були, та що б ви не робили, завжди пам'ятайте, що #МоваВажлива.
Джерело: Facebook
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