Новітня українська реактивна система залпового вогню "Буревій" пройшла вогневі випробування. Їх проводили на одному з військових полігонів.

"Буревій" розглядається, як заміна застарілим РСЗВ "Ураган", які наразі є на озброєнні ЗСУ, повідомляє Defense Express.

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РСЗВ "Буревій" може використовувати всі реактивні снаряди для "Урагану", а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 кілометрів дальністю знищення цілей, які розробляються Конструкторським бюро "Південне" у рамках програми "Тайфун-2".

"Буревій" оснащений цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі бою. Це дозволяє включити озброєння у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки, на кшталт БПЛА, у режимі онлайн передається на засоби ураження. Це мінімізує до лічених хвилин час від виявлення цілей до їх знищення.



РСЗВ "Буревій" / Фото Defense Express

Випробування "Буревію" проходять у максимальний взаємодії з Міноборони, яке виявило зацікавленість у цій машині.



"Буревій" може стати "першою ластівкою" у заміні радянських РСЗВ / Фото Defense Express

Якщо "Буревій" пройде усі необхідні випробування, розглянуть питання переходу ЗСУ на нові колісні платформи, які відповідають всім вимогам країн-членів НАТО, з подальшою локалізацією їх виробництва в Україні.

Вогневі випробування РСЗВ "Буревій": відео