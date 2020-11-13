Україна розробила нові деталі до Плану дій щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Вони передбачають ретельно пропрацьовану процедуру передання Україні контролю над кордоном.

Повна демілітаризація ОРДЛО є ключовою складовою українського мирного плану. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на власні джерела.

Важливо Чому Україна створила план щодо Донбасу та які заходи він включає

За словами джерела, повна демілітаризація є головною передумовою для подальшого політичного процесу.

Що відомо про деталі Плану дій щодо Донбасу

Передання контролю над кордоном

Агентство пише, що вже на першому етапі ОБСЄ має забезпечити максимальний контроль над кордоном. Крім того, паралельно створять спеціальну підгрупу в ТКГ для опрацювання процедури відновлення Україною контролю над кордоном.

Цей контроль має бути забезпечений до початку виборчої кампанії до органів місцевого самоврядування в ОРДЛО за українським законодавством,

– розповів співрозмовник агентства.

Демілітаризація регіону

Демілітаризація передбачає виведення найманців і важкого озброєння, роззброєння з боку проросійських сил. Цей процес узгоджуватиметься з процесом повернення підрозділів Збройних сил України в місця постійної дислокації.

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Абсолютний доступ місії ОБСЄ

Важливим елементом плану є повний доступ місії ОБСЄ до всієї тимчасово не контрольованої урядом України території, як і передбачає мандат місії.

ОБСЄ має забезпечити на всій території Донбасу недопущення вакууму безпеки в процесі демілітаризації, а згодом допоможе провести чесні й демократичні вибори. Для цього пропонується створити спеціальний підрозділ чисельністю до 1 500 осіб професійних поліцейських у складі СММ ОБСЄ,

– зазначив співрозмовник агентства.

Модель перехідного правосуддя

План також передбачає впровадження моделі перехідного правосуддя. Тобто створення чітких правила притягнення до відповідальності підозрюваних у тяжких злочинах, деталі амністії та систему захисту прав людини. Ця система має забезпечити справедливий і безболісний перехід до мирного життя.

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Повернення майна власникам

Згідно з Планом дій, українським фізичним і юридичним особам повинні повернути втрачене майно. Щоправда, перед цим повинен відбутися міжнародний аудит становища активів.

Що передбачає План дій по Донбасу: головне