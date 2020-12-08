Українські бійці на передовій незабаром отримають "антидронові рушниці", – Хомчак
Уже незабаром українську армію планують оснастити. Бійці скоро отримають радіоелектронні рушниці для боротьби з безпілотниками.
Про оснащення українських військ розповів головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю АрміяInform.
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За його словами, армії зараз потрібні
- стрілецька зброя;
- артсистеми;
- протиракетні комплекси і кораблі для ВМС;
- нові БТРи і модернізовані танки.
Збройні сили зробили заявку на закупівлю значно більшого переліку озброєння і військової техніки, ніж я назвав. На жаль, не все з цього переліку військо отримало,
– зазначив Хомчак.
Та додав, що є питання до "посадовців, які відповідають за закупівлю озброєння та військової техніки".
"То виробник не готовий надати продукцію, що відповідає нашим технічним вимогам, то "не вписується" в терміни поставки, то ще щось", – уточнив головнокомандувач.
Хомчак розповів також, що незабаром почнуться випробування БТР-4 для ВМС. А "у воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА".
За його словами, у 2021 році Військово-морські сили отримають
- береговий ракетний комплекс Нептун;
- 3 американських патрульних катери типу Island;
- середній розвідувальний корабель;
- малий броньований артилерійський катер Гюрза-М;
- кілька десантно-штурмових катерів.
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