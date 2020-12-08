Уже незабаром українську армію планують оснастити. Бійці скоро отримають радіоелектронні рушниці для боротьби з безпілотниками.

Про оснащення українських військ розповів головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в інтерв'ю АрміяInform.

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За його словами, армії зараз потрібні

стрілецька зброя;

артсистеми;

протиракетні комплекси і кораблі для ВМС;

нові БТРи і модернізовані танки.

Збройні сили зробили заявку на закупівлю значно більшого переліку озброєння і військової техніки, ніж я назвав. На жаль, не все з цього переліку військо отримало,

– зазначив Хомчак.

Та додав, що є питання до "посадовців, які відповідають за закупівлю озброєння та військової техніки".

"То виробник не готовий надати продукцію, що відповідає нашим технічним вимогам, то "не вписується" в терміни поставки, то ще щось", – уточнив головнокомандувач.

Хомчак розповів також, що незабаром почнуться випробування БТР-4 для ВМС. А "у воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА".

За його словами, у 2021 році Військово-морські сили отримають

береговий ракетний комплекс Нептун;

3 американських патрульних катери типу Island;

середній розвідувальний корабель;

малий броньований артилерійський катер Гюрза-М;

кілька десантно-штурмових катерів.

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